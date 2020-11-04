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Ekonomi CHP'li Gökçen'den Meclis'teki "torba yasanın" geri çekilmesi çağrısı:
Ekonomi

CHP'li Gökçen'den Meclis'teki "torba yasanın" geri çekilmesi çağrısı:

"Bu yasayla ekonomik buhranı çözmek mümkün değil, tam tersine halkın sırtındaki yükü artırıyorsunuz"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:37:18 -
CHP'li Gökçen'den Meclis'teki "torba yasanın" geri çekilmesi çağrısı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM'ye sunulan, çalışanları ilgilendiren maddelerin de olduğu "torba yasaya" ilişkin, "Bu yasayla ekonomik buhranı çözmek mümkün değil, tam tersine halkın sırtındaki yükü artırıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, ekonomik krize karşı bir önlem olarak sunulan bu yasa teklifinin, krize karşı vatandaşı korumak bir yana, gençleri köleleştirmeye dayalı olduğunu iddia etti.

Düzenlemeyle 25 yaş altı gençlerin kayıt dışı ve güvencesiz çalışmaya itileceğini ileri süren Gökçen, "Normal şartlarda belirli süreli sözleşme yapılabilmesi için aranan koşullar, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için tamamen ortadan kaldırılıyor ve böylece çalışanlar kıdem tazminatı, iş güvencesi tazminatı ve işe iade davası haklarından tamamen mahrum bırakılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kanunla gençlerin kısmi süreli çalıştırılmalarının önünün daha da açılacağını, uzun vadeli sigorta primlerinin ödenmeyeceğini savunan Gökçe Gökçen, şunları kaydetti:

"Ailelerimiz on binlerce lirasını çocukları işsiz kalsın ve güvencesiz çalıştırılsın diye harcamadı. Arkadaşlarımız yılların emeğini bu koşullarda köleleştirilmek için vermedi. Biz kayıt dışı çalıştırılanlar, işsizler, işçiler, öğrenciler ve gençler olarak bu imzaların hepsinin hesabını tek tek soracağız. Bu yasayla ekonomik buhranı çözmek mümkün değil, tam tersine halkın sırtındaki yükü artırıyorsunuz. Buhranı yaratanlar gençler değil, halkın emeğini sömüren ve garanti verdiğiniz o şirketler. Hesabı o şirketlere yükleyin, torba yasayı geri çekin."

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