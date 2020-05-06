  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP’li gençler Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına 3 fidan dikti

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Gençlik Kolları tarafından, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına 3 fidan dikildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:11:12 -
CHP’li gençler Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına 3 fidan dikti

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Gençlik Kolları tarafından, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına 3 fidan dikildi.


Aydın Atatürk Kent Meydanı yanında bulunan havuzun yanın düzenlenen fidan dikimine CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş, CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, CHP İl Gençlik Kolları Başkan adayı Mustafa Dinç ve gençlik kolları üyeleri katıldı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, fidan dikimi ile ilgili olarak, “Özgür ve demokratik bir Türkiye yolunda mücadele eden ve genç yaşlarında idam edilen Denizler’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı