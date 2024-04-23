CHP’li gazeteci canlı yayında herkesi şoka soktu! “Atatürk rahmetli değil”

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında, gazeteci Şaban Sevinç'in Atatürk'le ilgili sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Programda konuklardan biri olan Gazeteci Sinan Burhan'ın, Mustafa Kemal Atatürk için "Rahmetli Atatürk" tabirini kullanması üzerine CHP'li Gazeteci Şaban Sevinç, "Atatürk'e rahmetli deme, Atatürk rahmetli değil. Atatürk daima yaşıyor." şeklinde tepki gösterdi.

Sevinç'in bu çıkışı, programdaki konukların şaşkınlığına sebep olurken sosyal medyada da yankı buldu.

Sevinç'in sözlerinin ardından Burhan, "Tamam, Allah rahmet eylesin yine yaşasın, problem yok ki." ifadesini kullanırken, bir diğer konuk olan siyasal iletişimci Ferhat Murat ise, "Allah'ın rahmetinden muaf tutma. Herkes Allah'ın rahmetine muhtaçtır." dedi.