CHP’li Fikri Sağlar’ın hadsiz sözleri sonrası Saadet Partisi kendisiyle çelişti! Karşısında değil yanındasınız

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar, partisinin manevi değerlerimize bakış açısını gösteren bir açıklama yaparak başörtüsünü hedef aldı. Sağlar'ın açıklaması sonrası, Saadet Partisi ise adeta kendisiyle çelişti. Millet İttifakı'nda CHP ile birlikte yol yürüyen Saadet Partisi, Sağlar'a tepki göstererek başörtüsünü savundu. AK Parti'yi devirmek uğruna CHP'yi bile iktidara getirmeyi göze alan Saadet Partisi'nin, desteklediği zihniyet iktidara geldiği zaman neler yapacağını görmesi ve ittifak kararını tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.

Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, CHP’li eski Bakan Fikri Sağlar’ın ‘Türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum’ sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aydın, “Toplumumuzun giderek kutuplaştığı, insanların fikir hürriyeti ve yaşama hakkının ihlal edildiği ülkemizde, bu iklimden şikâyetçi olduklarını dile getirenlerin de benzer tutum, davranış ve söylemlerde bulunması, ülkemiz ve insanımız adına son derece talihsiz bir durumdur.” dedi.

Aydın, eski Bakan Fikri Sağlar’ın ‘Türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum’ sözlerine tepki gösterdi. Aydın, şunları kaydetti:

“Yine aynı şekilde Fikri Sağlar’ın, ‘başörtülü’ hâkimler hakkında yapmış olduğu açıklama da yersiz, anlamsız ve son derece talihsiz bir açıklamadır. Geçmişten bugüne, insanları inançlar üzerinden değerlendirenlerin, bu ülkenin birlikte yaşama bilincine verdiği zarar ortadadır. Bu ülkede yaşayan insanlar olarak, hiçbir ayrım yapmadan, kendimizi hiçbir tanımlamaya hapsetmeden sormamız gereken şey artık şudur: Kin, kimi besliyor? Kim, kini besliyor? Zaman, toplumda karşılıklı olarak bu kini besleyenler kimlerse, onlara hep beraber dur demenin zamanıdır.”