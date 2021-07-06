CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra bir çok asılsız iddia ortaya atarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan CHP'li Faik Öztrak'ın bir iddiası daha yalan çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, son olarak Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özeleştirmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Elektrik fiyatları daha da artar' ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın iddiaları üzerine açıklama yapan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı "TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Şirketin kontrolü kamuda kalacak

Açıklamada özelleştirme yönteminin halka arz olduğu yinelenirken TEİAŞ’taki çoğunluk hissesinin kamuda kalacağı ve kamu kontrolünün kesin surette devam edeceği ifade edildi. Açıklamada şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışının veya işletme hakkının devrinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada mevcut durum ve halka arz gerekçesiyle ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Mevcut durumda TEİAŞ sadece özelleştirme kapsamına alındığından TEİAŞ’ın ve personelinin mevcut statüsü ile Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlılığı devam etmektedir.

TEİAŞ’ın azınlık düzeyindeki bir payı halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, TEİAŞ’ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacaktır."