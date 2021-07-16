CHP'li Faik Öztrak milletin aklıyla böyle alay etti
Fetullahçı teröristler tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tankların arasından sıvışarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden ve yaşanları çay kahve eşliğinde televizyondan seyreden Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, pişkin bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Milletin aklıyla alay eden Öztrak, "Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine ve tehditlerine aldırmadan 15 Temmuz'da İstanbul'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
"Semalarda konforla dolaşıyordu"
Öztrak, tüm tehditlere rağmen o gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" dedi.
Öztrak, konuşmasında "Ordunun içine yerleştirilen hainler milletimize silah çekmişlerdir. O gece Erdoğan uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşırken, milletvekilleri meclise sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.