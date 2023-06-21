CHP'li Faik Öztrak canlı yayında fena bozardı! 'Koltuklara yapışıp kalıyorlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son genel seçimlerde aldığı yenilgiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci mağlubiyetini tattı. Yaşananlar sonrasında hedef tahtasına konan CHP lideri, kendisine parti tabanı ve seçmenlerden yöneltilen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Kılıçdaroğlu, yeni dönemde de CHP Genel Başkanı olacağının sinyalini verdi.

Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor.

Faik Öztrak 'koltuklara yapışıp kalıyorlar' denilince bozardı

CHP'de altı dönemdir milletvekilliği yapan ve parti yönetiminde söz sahibi olan Faik Öztrak, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sohbet sırasında Türk-İş'teki seçimlere değinen sunuculardan Saygı Öztürk'e yanıt veren CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek, "Orada da siyasetteki gibi koltuklara yapışıp kalıyorlar, delege sistemi de belli olduğu için değiştirmek kolay olmuyor." ifadelerini kullanınca yıllardır CHP'deki görevlerini bırakmayan Öztrak'ın yüzü düştü.

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Hafif gülümseyerek başını öne eğen Öztrak'ın halleri dikkat çekti. Öztrak'ın bozulduğunu gören sunucular apar topar konuyu değiştirdi.

Koltuk sevdalısı bir aile: Öztrak ailesi

Her fırsatta 'liyakat'ı diline dolayan Öztrak'ın ailesinin yıllardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları biliniyor.

CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak, 23. 24. 25. 26. ve 27. ve son olarak 28. dönemde de milletvekili oldu.

Öztrak'ın babası Orhan Öztrak

Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak 1962'de İsmet İnönü, 1975'de ise Ecevit tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 1963'de yine İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilmişti.

Dedesi 8 dönem bakanlık ve vekillik yaptı

Faik Öztrak'ın dedesi Mustafa Faik Öztrak'ın 1920 ila 1946 yılları arasında tam 8 dönem CHP'den milletvekilliği yaptığı ve 1939-1942 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı.

Amcaları da görev almış

CHP'li Faik Öztrak'ın amcaları Adnan Öztrak ve İlhan Öztrak da devlette önemli görevler edinmiş, Adnan Öztrak TRT'nin ilk genel müdürü olarak görev alırken, İlhan Öztrak 12 Temmuz 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün genel sekreteri olmuş ve Devlet Bakanı olarak kabineye girmiş.