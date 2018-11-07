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CHP'li eski vekil, karısı tarafından bıçaklandı

CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, eşi tarafından kolundan bıçaklandığı gerekçesiyle kendisi ve çocukları hakkında koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:38
CHP'li eski vekil, karısı tarafından bıçaklandı

Milletvekili olmadan önce de eşiyle tartışma ve kavga ile gündeme gelen Yıldıray Sapan bu kez mağdur sıfatıyla kendisine ve çocuklarına koruma kararı aldırdı. Sabah'ın haberindeki iddiaya göre, 10 yıl önce Başak Sedef Sapan ile evlenen 4 ve 7 yaşlarında 2 çocuk babası olan eski Antalya CHP Milletvekili Sapan, eşinin kendisini kolundan bıçakladığını öne sürdü.

Hafif yaralanan Sapan tedavisinin ardından eşi hakkında tehdit, hakaret, taciz ve şantaj suçlamasında bulunup kendisi ve çocukları için koruma kararı aldırdı. Eşi ve çocuklarını darp ettiği ileri sürülen Başak Sedef Sapan'ın evde de 200 bin liralık maddi hasara yol açtığı iddia edildi. Yıldıray Sapan, açtığı boşanma davası devam ettiği için konuşmama kararı aldığını söyledi.

Yıldıray Sapan kimdir?

Sapan, 20 Kasım 1967'de Kars'ta doğdu. Babasının adı Ziya, annesinin adı Hacer'dir. Turizmci; Mithatpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'ni bitirdi. İzmir Goethe Enstitüsü'nde Almanca dil eğitimi aldı. Turistik tesis işletmecisidir. 2009-2011 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde EKDAĞ AŞ'de Genel Müdürlük görevinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal ve Sportif Faaliyetler Koordinatörü olarak çalıştı. Antalyaspor Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu üyeliği yaptı. 2003-2008 yılları arasında CHP il Yönetim Kurulu üyeliği, CHP Antalya Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. İyi derecede Almanca bilen Sapan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:38
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