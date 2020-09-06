CHP'li eski başkan suçlanıyor! Yalova’daki zimmette etekteki taşlar döküldü

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın 3. gününde, tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile 18 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 16 tutuksuz sanık katıldı. Salman, önce verdiği ifadeyi tekrarlarken; temizlik firması yetkilisi F.Ö. ise 5 milyon liraya yakın alacağının usulsüz şekilde başkalarına verildiğini, Reşat E’nin baskısıyla çalışanı O.G’nin 50 bin lirayı Reşat E’ye götürdüğünü kabul etti. Salman hakkında tutuklama talebi yurt dışı yağıyla sınırlı tutulurken, duruşma ileri bir tarihe erteledi.