CHP’li Enver Aysever'den olay Ekrem İmamoğlu çıkışı: Koç grubuyla anlaştı, cumhurbaşkanı olacak

CHP'li Enver Aysever'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.

İmamoğlu'nun Koç grubuyla anlaştığını ve onların desteğiyle Cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Enver Ayseverin ifadeleri şöyle:

"Bakın benim gördüğüm bir şey var. Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığını bırakacağım demesinden, Rıza Akpolat'ın güçlenmesine, birkaç sembolik alevinin mesleğinin içerisine koyulmasına kadar, Ekrem Bey Karadeniz'deki büyük bir gücü de arkasına alarak Koç Grubu'yla da uzlaşarak müthiş bir hazırlık yapıyor.

Ekrem Bey bana göre özellikle Koç Grubu'nun desteğiyle Türkiye'de yeni bir Cumhurbaşkanı olacak."