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Siyaset CHP'li Engin Özkoç'un algı operasyonu elinde patladı! Bakan Kasapoğlu'ndan sert kapak
Siyaset

CHP'li Engin Özkoç'un algı operasyonu elinde patladı! Bakan Kasapoğlu'ndan sert kapak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "İBB'nin yurtları" diye yaptığı algı yönetimine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu fotoğraflarla anında kapak yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 21:23:00 -
CHP'li Engin Özkoç'un algı operasyonu elinde patladı! Bakan Kasapoğlu'ndan sert kapak

YENİ AKİT/ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yine ve yeni manipülasyonlarına devam ediyor.

Sosyal medya hesabından nereden alındığı belli olmayan iki fotoğraf paylaşarak "İBB'nin açtığı yurt/ KYK'nın açtığı yurt" diyen Özkoç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı yurtları İstanbul Belediyesi ile karşılaştırmaya kalktı.

"Kötü niyetli paylaşım"

Fotoğrafların gerçeğini ve doğrusunu resmi sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Kasapoğlu şu açıklamada bulundu:

"Sayın Özkoç, bu eksik ve kötü niyetli paylaşımınıza istinaden, ülkemizin dört bir yanındaki 'GSB Yurtlarımızın' fotoğraflarından paylaşmak isterim. Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi?"

 

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