CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı. FETÖ'cü hainler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliği ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.

Kılıçdaroğlu darbe girişimini televizyondan izlemişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 251 vatan evladının şehit olduğu darbe girişimini, İstanbul Havalimanına yakın Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek televizyon karşısından takip etti.

"Erdoğan saklandı" yalanı

FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6'ıncı yıldönümünde akıllara zarar bir paylaşım yaptı.

Özkoç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!"