CHP'li Engin Özkoç'tan adaylık açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili olarak son toplantısı olacağını belirten Özkoç, "Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğim. İnşallah yürütmede de buluşuruz" dedi.

Özkoç şunları söyledi:

"Milletvekili olmadığımı açıkladım. Diğerini artık takdir edecekler ben de göreceğim. Sayın Genel Başkanla böyle bir görüşme yapılması doğru olmaz. Böyle kararları ailenizle alırsınız. Bundan sonra yüreyeceğim yolda takdir edenler, yürütmede bir görev layık görürlerse ben orada da görev yapmaya hazırım."



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