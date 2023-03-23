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Siyaset CHP'li Engin Özkoç'tan adaylık açıklaması
Siyaset

CHP'li Engin Özkoç'tan adaylık açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-03-23 17:47:00 -
CHP'li Engin Özkoç'tan adaylık açıklaması

"Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğim" diyen CHP Grup Başkanvekili Özkoç, 14 Mayıs'taki seçimlerde Milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili olarak son toplantısı olacağını belirten Özkoç, "Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğim. İnşallah yürütmede de buluşuruz" dedi.

Özkoç şunları söyledi:

"Milletvekili olmadığımı açıkladım. Diğerini artık takdir edecekler ben de göreceğim. Sayın Genel Başkanla böyle bir görüşme yapılması doğru olmaz. Böyle kararları ailenizle alırsınız. Bundan sonra yüreyeceğim yolda takdir edenler, yürütmede bir görev layık görürlerse ben orada da görev yapmaya hazırım."

 
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