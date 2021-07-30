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Gündem CHP'li Engin Özkoç paylaştı: Soylu yangınlarla ilgili istihbaratı açıkladı
Gündem

CHP'li Engin Özkoç paylaştı: Soylu yangınlarla ilgili istihbaratı açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanı Sn. Soylu'yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:01:00 - 2021-07-30 09:06:13
CHP'li Engin Özkoç paylaştı: Soylu yangınlarla ilgili istihbaratı açıkladı

Türkiye'de etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybederken, yüzlerce vatandaş da yaralandı. Hayvanların ve evlerin zarar gördüğü yangınların ardında hangi neden ve nedenlerin olduğu ise hala merak ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Aşırı sıcaklar nedeniyle çıkmış olabilir"

Özkoç paylaşımında, "İçişleri Bakanı Sn. Soylu'yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti" dedi.

 

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Yorumlar

Şahin 66

Yani biz hesabımızı kendimiz ğörecez
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Milletin öfkesi dindirmek için

içişleri bakanlığı Süleyman Soylu Milletin terör örgütleri nin Haçlı nın iti olan CHDPKK nin hainlerine karşı milletin içindeki öfkeyi dindirmek için söylemiş olmalı çünkü CHDPKK nin HAÇLI köpekleri açık açık ormanların yakılmasını istediği ve talimatını verdiği videolar konuşmalar internette zaten var gerçi bizler bunla rın Haçlı nın kırıntıları köpekleri olduğunu yıllardır söylüyoruz
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