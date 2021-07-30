CHP'li Engin Özkoç paylaştı: Soylu yangınlarla ilgili istihbaratı açıkladı

Türkiye'de etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybederken, yüzlerce vatandaş da yaralandı. Hayvanların ve evlerin zarar gördüğü yangınların ardında hangi neden ve nedenlerin olduğu ise hala merak ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Aşırı sıcaklar nedeniyle çıkmış olabilir"

Özkoç paylaşımında, "İçişleri Bakanı Sn. Soylu'yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti" dedi.