  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya CHP’li Engin Altay'ın feleği şaşacak! Dayı sen ne yaptın böyle
Medya

CHP’li Engin Altay'ın feleği şaşacak! Dayı sen ne yaptın böyle

Yeniakit Publisher
2023-07-21 14:49:00 -
CHP’li Engin Altay'ın feleği şaşacak! Dayı sen ne yaptın böyle

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'de Ekrem İmamoğlu önderliğinde değişim için olduğu öne sürülen ve sosyal medyaya sızdırılan zoom toplantısını köşesine taşıdı. Altınok, toplantı sırasında Engin Altay'ın ağzında sigarayla verdiği görüntüyü "cam aç cam" diyen dayı pozlarına benzetti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'de Ekrem İmamoğlu önderliğinde değişim için olduğu öne sürülen ve sosyal medyaya sızdırılan zoom toplantısını köşesine taşıdı. Toplantı sırasında Engin Altay'ın ağzında sigarayla verdiği görüntüyü "cam aç cam" diyen dayı pozlarına benzeten Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içi darbe yapma hazırlığındaki CHP'lilerin online toplantıları afişe oldu.

Medyaya düşen görüntülerde CHP'nin ağır topları, çok değil iki ay önce "Seçilmezse Türkiye mahvolur" diyerek oy istedikleri genel başkanlarını devirmek için plan yapıyorlar.

Toplantı kayıtlarını izlerken siz ne düşündünüz bilmiyorum ama ben ciddi ciddi üzüldüm.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zira CHP'de "beceremiyor", "kazanamaz" denilenin alternatifi bunlarsa vah halimize...

Baksanıza, aralarında bir gizli toplantı bile yapamıyorlar.

Hele o Engin Altay'ın ağzında sigarayla verdiği "cam aç cam" diyen dayı pozları...

Tesellimiz Kemal Bey'in bu ekibi çiğ çiğ yiyecek güce sahip olması.

Teselli gibi teselli değil mi?”

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23