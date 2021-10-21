CHP'li Engin Altay, HDP'li Buldan'ın sözlerine böyle arka çıktı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalı kapılar ardında ittifak yaptıkları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'İktidarın bir parçası olacağız, boşuna bedel ödemedik' sözlerine arka çıktı.

Söz konusu açıklamalara ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Altay, "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" diyerek HDP'yi savundu.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde Ağrı'da yaptığı açıklamada, partisinin iktidarın bir parçası olacağını iddia etti. Buldan, "Ödediğimiz bedellerin, verdiğimiz emeklerin elbette bir karşılığı olacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu'na da destek oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memur ve bürokratları tehdidine de arka çıkan Altay, "Biz iktidar olunca enkaz edebiyatı yapmayacağız, devri sabık yaratmayacağız." iddialarında bulundu.