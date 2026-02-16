CHP’li Emir’den “Kent uzlaşılı”, AİHM’li açıklama! Emir, Komisyon toplantısı öncesi CHP’nin görüşlerini aktardı!

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Rapora ilişkin kimi eksiklikler, kimi fazlalıklar, düzeltilmesine dönük eleştirilerimiz olan hususlar var. Tabi diğer partilerin de buna benzer yaklaşımları olacaktır. Hep birlikte değerlendireceğiz. Burada önemli olan bir ortak akılla ortak komisyon raporunu çıkartmaktır. Her parti aslında kendi tutumunu daha önce komisyona verdiği öneri raporlarıyla ortaya koymuştur. Her parti kendi durduğu yerde. Buradan bir uzlaşıyla Türkiye’nin önüne bir demokratikleşme perspektifi koyacak, terörü kalıcı olarak bitirecek ve atılması gereken yasal adımları açıkça tarifleyen ve herkesin sahip çıkacağı bir rapor olması için uğraşıyoruz, özen gösteriyoruz. Biz raporun hızlanması gerektiğini, zaten sürecin çok uzadığını, halkımızın gözünün raporda ama asıl olarak Meclis’ten çıkacak yasalarda olduğunu, atılması gereken acil adımların artık bekletilmemesi gerektiğini öteden beri söylüyoruz” diye konuştu.

“KENT UZLAŞISI” VURGUSU…

“Bilindiği gibi daha sürecin en başında güven artırıcı önlemler alınsın demiştik” diyen Emir, şöyle konuştu: “Bunun içinde kayyum uygulamasına bir an evvel son verilmesi. Kent uzlaşısı suçlamasıyla tutuklananların bir an evvel serbest bırakılması, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararları, bu doğrultuda Tayfun Kahraman’ın, Can Atalay’ın serbest bırakılması. Selahattin Demirtaş hakkında AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasının Türkiye’de çok önemli rahatlama sağlayacağını ve sürece olan umudu büyüteceğini ifade etmiştik. Bence artık daha az konuşma ve adım atma zamanıdır. Adım atma görevi de öncelikle siyasi iktidara düşmektedir. Oybirliği oluşması için gayret ediyoruz”

“RAPORDA KİŞİYE ÖZEL BİR ATIF OLMAYACAK”

Emir, AİHM kararlarına raporda atıf yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya; “Bu konuda herkesin aklının berrak olması gerekir. Bu komisyonun amacı Türkiye’de demokratikleşme, hukuk devleti standartlarını yükseltme ve terörü kalıcı olarak bitirecek toplumsal barış ortamını inşa etmektir. Dolayısıyla demokratikleşmeyle ilgili hukuk devletiyle ilgili birçok başlık burada olacak. İçerisinde infazla ilgili hükümler de olacak, terörle mücadele ile ilgili kısım da olacak, Basın Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu gibi demokrasimizin standardını yükseltecek birçok öneri yer alacak. Ama burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme söz konusu olmayacak. Biz tüm Türkiye’nin demokrasi standardını yükseltmek istiyoruz. Kişiye özel bir atıf olmayacak” şeklinde karşılık verdi.