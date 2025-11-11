CHP’li Emir, 4 bin sayfalık iddianamede “Ahtapot”a takılmış! “İddianameyi kimin, kim için yazdığı metnin içinde unutulmuş”

İddianameye ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Murat Emir, “İddianameyi kimin, kim için yazdığı metnin içinde unutulmuş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddianamede tam dört kez “ahtapot” ifadesi geçiyor. Bu sözü hatırladınız mı? Erdoğan, İBB soruşturmasını anlatırken aynı kelimeleri kullanmıştı” şeklinde devrik ve telaşlı ifadeler kullandı.

“RAKİBİNİ TUTUKLATMAYA ÇALIŞAN ERDOĞAN’IN SİYASİ METNİNİ YARGI KILIFINA SOKMUŞ”

CHP Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Murat Emir, “Yani bu metni kaleme alan savcı, Erdoğan’ın sözlerini iddianameye yerleştirerek, rakibini tutuklatmaya çalışan Erdoğan’ın siyasi metnini yargı kılıfına sokmuş. Bu yüzden bu metnin gerçek sahibi Erdoğan’dır” sözleriyle, açıklandıktan iki saat sonra yaklaşık 4 bin sayfalık iddianameye ilişkin hüküm vermeye kalktı.

Emir'in paylaştığı sayfalar: