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Gündem CHP’li Ekrem’e Sayıştay tokadı: ‘İhalesiz alım olmaz’ dedi!
Gündem

CHP’li Ekrem’e Sayıştay tokadı: ‘İhalesiz alım olmaz’ dedi!

Kamu ihalelerini canlı yayınla yapacağı vaadiyle iş başına gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu, halka verdiği tüm sözlerinin aksini yapmaya devam ediyor. Tek icraatı, yandaş mahallere süt dağıtmaktı ama onu da ihalesiz yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 19:07:00 -
CHP’li Ekrem’e Sayıştay tokadı: ‘İhalesiz alım olmaz’ dedi!

CHP’li Ekrem İmamoğlu, Bırakın ihaleyi canlı yayınlamayı ve süreci şeffaf yürütmeyi, verdiği sözlerin hepsini çiğnediği ortaya çıktı. Yandaşları yüzlerce ihale dağıtan İBB’nin ihalesiz süt aldığı tespit edildi. 

‘Yandaş ve candaş’ karanlık Oda TV deşifre etti

CHP yandaşı Oda TV’nin Sayıştaya raporlarını kaynak göstererek  aktardığı bilgilere göre, CHP’li Ekrem İmamoğlu, yandaş mahallede dağıttığı Halk Süt’ü, ihalesiz olarak bir kooperatiften doğrudan almış. 

4734 sayılı Kanun’a aykırı hareket edildiği hatırlatıldı

CHP’li İBB’nin,  belediyelerin kuruluş amacına aykırı hareket ettiğine dikkat çeken Sayıştay 2020 raporunda, “Belediyeler, 4734 sayılı Kanun’a tabi idareler olup, görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesinde bu Kanun’da yer alan ihale usullerine göre ihtiyaçlarını temin etmek durumundadırlar.” denildi. 

AK Partili Tevfik Göksu gerçeği ortaya çıkarmıştı

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “Bütün ihaleleri canlı yayınlayacağım” diyen Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü belgelerle ortaya koymuştu. Göksu, “Sayın başkan ne demişti? Bütün ihaleleri canlı yayınlayacağım. Tarihi belgeyi açıklıyorum. 1 Temmuz 2019 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında İBB tarafından 11 bin 415 ihale yapılmış. Bin 624'ü açık ihale, o da 500 küsur tanesi büyükşehirin, önce şirketlere verilmiş açık ihale olarak, şirketlerde de kapalıya çevrilmiş." açıklamasında bulunmuştu. 

 

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