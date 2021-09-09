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Gündem CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı belgelerle ortaya çıktı
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı belgelerle ortaya çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İETT'nin 9-10 yıldır filosunun yenilenmediği" yalanı İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporuyla ortaya çıktı. Raporda 2013-2019 yılları arasında toplam 1985 adet yeni otobüs alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 16:30:00 -
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı belgelerle ortaya çıktı

CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT filosu yalanı belgelerle çürütüldü. İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre 2013-2019 yılları arasında İETT'te toplam 1985 adet yeni otobüs alındığı ortaya çıktı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP'li İBB Başkanı yine her zamanki gibi algı ve manipülasyon peşinde ancak gerçekler de yine her zamanki gibi belgesiyle ortaya çıkıyor."

İmamoğlu ne demişti?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İETT'nin 9-10 yıldır filosunun yenilenmediği" iddiasında bulunmuştu.

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