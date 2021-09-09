CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı belgelerle ortaya çıktı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İETT'nin 9-10 yıldır filosunun yenilenmediği" yalanı İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporuyla ortaya çıktı. Raporda 2013-2019 yılları arasında toplam 1985 adet yeni otobüs alındığı belirtildi.
CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT filosu yalanı belgelerle çürütüldü. İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre 2013-2019 yılları arasında İETT'te toplam 1985 adet yeni otobüs alındığı ortaya çıktı.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"CHP'li İBB Başkanı yine her zamanki gibi algı ve manipülasyon peşinde ancak gerçekler de yine her zamanki gibi belgesiyle ortaya çıkıyor."
İmamoğlu ne demişti?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İETT'nin 9-10 yıldır filosunun yenilenmediği" iddiasında bulunmuştu.