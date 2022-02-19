CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Türk düşmanı 'soykırım'cı ile dikkat çeken görüşme!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

İmamoğlu, bu görüşmelerden birini de Türkiye düşmanlığıyla tanınan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile gerçekleştirdi.

Özdemir, İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir, fotoğrafın altına "2050'de dünya nüfusunun yüzde 80'i şehirlerde yaşayacak, tahmin edilen Ekrem İmamoğlu gibi belediye başkanları için gerçek bir meydan okuma. MSC 2022'de Landwirtschaft metropol alanlarda gıda güvenliğini nasıl sağladığından bahsettik, verilen kolay bir iş değil" notunu yazdı.

Almanya'da 'Ermeni soykırımı' yalanının kabul edilmesinde öncü oldu

Öte yandan Cem Özdemir, Almanya'da 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesinde öncü olan isimlerdendi.

Özdemir, oylama öncesi konuşmasının bir bölümünde Talat ve Enver Paşa'nın adını anarak "katiller" demişti.