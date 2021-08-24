CHP'li Ekrem İmamoğlu'na İETT'li gönderme: İstanbul'a da bekleriz
İstanbul'da toplu ulaşımı vatandaşlar için kabusa dönüştüren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir Çiğli'deki tramvay hattı inşaatı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kutlamasına AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan tepki geldi. İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımı alıntılayan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "İstanbul'a da bekleriz Sayın İmamoğlu" notunu düştü.
İzmir Çiğli'deki tramvay hattı inşaatı dolayısıyla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti İstanbul Teşkilatı'ndan tepki geldi.
AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda İETT'ye bağlı otobüslerin son günlerdeki arızalarına yer verildi.
İmamoğlu tepkilere sessiz
Sosyal medyada gündem olan bozulup yolda kalan İETT otobüslerine tepkiler sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Çiğli Tramvayına dair yaptığı açıklamayı alıntılayarak "İzmir'in toplu taşıma sistemine yönelik yatırımlarınızı gururla takip ediyorum Tunç Başkanım" notunu düştü.
"İstanbul'a da bekleriz"
İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımını alıntılayan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "İstanbul'a da bekleriz Sayın İmamoğlu" notuyla videolu bir paylaşımda bulundu.
Videoda yanan ve arızalanan İETT otobüslerinin görüntüleriyle birlikte İmamoğlu'nun İstanbul'daki toplu ulaşıma dair vaatlerine yer verildi.