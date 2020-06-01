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Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu Riva'yı zehirledi! Vatandaş isyanda

Göreve geldiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi Haliç’in 7 yıldır temizlenmediğini iddia ederek yalan üzerinden propaganda yaparken Riva’yı zehirledikleri ortaya çıkmıştı. Beykoz’daki Riva Deresi’nin CHP’li İBB’nin, arıtma tesisini devre dışı bırakmasıyla siyaha dönmesine vatandaş, "Suyumuzu zehirlediler, balıklarımızı öldürdüler" diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:12:00 -
CHP'li Ekrem İmamoğlu Riva'yı zehirledi! Vatandaş isyanda

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin maliyetten kaçmak için arıtma tesisindeki atık suyu arıtmadan dereye akıtması nedeniyle siyaha dönen Riva Deresi'nin çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, duruma isyan etti.

Artık denize girilmez

Derenin suyunun yıllar önce içildiğini ve derede birçok balığın yaşadığını belirten Riva Köyü Muhtarı Salih Belen, "Bu derede sazan, yayık ve kefal yaşıyordu. Fakat İSKİ'ye ait Paşaköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki atık su arıtılmadan dereye aktığı için, bununla birlikte Hüseyinli Köyü, kağıt fabrikası ve tavuk çiftliğinin de atıklarını dereye boşaltmaları yüzünden bütün pislikler dereye akıyor. Kokudan durulmuyor, suyu içilmiyor. Yaz sezonu başlıyor. 1 Haziran itibariyle Riva plajında denize girenler için risk var, hasta olacaklar. Riva Merkez plajının dere ıslahı yapılmadan denize girilmemelidir" dedi.

Dere kenarında balıkçılık yapan Yunus Yılmaz, "Derede balık avlardık. Leylek, bıldırcın ve keklikler de geçiş güzergahı nedeniyle 1 aylık ve 3 günlük tüneme süresi geçirirdi burada. Artık göç hayvanları buraya uğramıyor." dedi.

Murat ve Ersagun Hacıahmetoğlu kardeşler de, derenin kirliliğinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Yağmur yağdığında kapaklar açılıyor tüm pislikler bu dereye akıtılıyor. Bu yıl plajlarda millet hastalıktan kırılır" uyarısında bulundu.

Bakanlık el koydu

Riva Deresi'nde dün İller Bankası ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yanı sıra Beykoz ve Çekmeköy belediye yetkilileri inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İSKİ'nin, kanalizasyon sularını (atık suları) arıtma yapmadan Riva Deresi'ne akıtması ve İBB'nin derenin kirlenmesinde sorumluluğunun kendisinde olmadığını açıklaması üzerine harekete geçti. Bakanlık, İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nde titiz bir inceleme yürütecek. Diğer taraftan erekli olduğu takdirde yeni arıtma tesisleri kuracak.

Sabah

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Yorumlar

ali

basİT EKREM MÜDAFA İSTANBULUN BAŞINA BELA OLDUN DEFOL gİT
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Niyazi Özarslan

Herşey güzel oluyor İmaminoglu Ekrem ve Ekibiyle.Eski TC hasret olanlar 1994 öncesi eski İstanbullu yaşatmaya yemin etmişler.Binali Yıldırım 'a oy vermeyen ALNİ SECDELİ KÜRT kardeşler,Hdpkknin Mollalarina ki 140 adet propaganda amaçlı getirildiği kendilerince açıklandı ve de KARADENİZLİ KARDESLERİM çok memnunsunuzdur.Karadenizli olup memleketine giden ve ilçesinden DELEGE olup ikinci seçimde oy kullanmayan AİLELERi biliyorum.Fatihin feth ettiği fakat oy verdiğiniz zihniyetin 1453 de zulüm başladı diyenlere birlikte oldunuz.Hakkimizi sizlere asla affetmiyecegiz.
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