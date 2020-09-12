CHP'li Ekrem İmamoğlu iptal edince bakanlık devreye girdi

Göreve geldiği günden bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine dertlerine dert katan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çeşitli bahanelerle AK Partili ilçelerdeki bütün hizmetleri durdurmaya başladı. Ekonomik sıkıntıları gerekçe gösteren İmamoğlu'nun iptal ettiği projeler için Hükümet ve Bakanlık devreye girmek zorunda kaldı.

İstanbul halkının hayatını kolaylaştıracak projeleri tek tek iptal eden İmamoğlu'nun işbilmezliği vatandaşları adeta canından bezdirdi.

Özellikle AK Partili belediyelerdeki projeleri durduran İmamoğlu geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak metro hattının yapımını da engellemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda harekete geçen Bakanlık projenin ilk etabını hizmete açmıştı. Koronavirüs salgını sürecinde faaliyete geçmesi büyük önem taşıyan hastanenin yollarının yapılmaması büyük tepkilere neden olmuştu.

İkitelli Şehir Hastanesi metrosu

İmamoğlu'nun yapımını durdurduğu bir diğer proje ise İkitelli Şehir Hastanesi metrosu ve karayolu oldu. Yapımı tamamlandığında 100 bin kişiye hizmet verecek olan projenin durdurulmasına çok sayıda tepki yağmıştı.

Emirler Mescidi'nin bulunduğu alana heykel dikildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi.

İmamoğlu ise projesinin bile çizildiği mescidin bulunduğu alana heykel dikti.

İmamoğlu yapmayınca Erdoğan duruma el koydu

İstanbul'un su ihtiyacını 2071 yılına kadar karşılayacağı belirtilen Melen Barajının zemininde oluşan çatlaklarla ilgili CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan bakanlarla bir araya gelerek duruma el koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı Melen konusunda atılacak adımlar için düğmeye bastı.

Sosyal yaşam alanı projesini durdurdu

Bunlarla yetinmeyen İmamoğlu daha sonra Esenler Belediyesi'nin sosyal yaşam alanı projesini de durdurdu. İçerisinde caminin de yer alacağı projenin durdurulmasına vatandaşlar çok sert tepki göstermişti. İnşaatı 2018 yılı mayıs ayında başlatılan ve 3 bölümden oluşan yaklaşık 10 milyon değerindeki projede, kadınlara yönelik spor alanı, derslikler, 7 hekimden oluşacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve cami yer alıyordu. Projenin Mayıs 2020'de tamamlanması hedefleniyordu.

İmamoğlu'nun durdurduğu diğer projeler

Beceriksizliğiyle İstanbul halkına adeta saç baş yolduran vasıfsız İmamoğlu Esenler'de yapımı devam eden "Esenler Meydan Otoparkı" ve Bağcılar'daki meydan düzenlenmesi ve otopark yapımını da durdurdu.

Bunun yanında Üsküdar sahil düzenlemesi ve otopark yapım işi, Ümraniye trafiğini rahatlatacak Levazım Tüneli ve meydan düzenlemesi ile otopark işi de iptal edildi. Tuzla ve Pendik'teki sahil yolu otoparkı yapım işi de engellendi.