CHP'li ekonomist korku pompaladı: Dolar o tarihte fırlayacak

Eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Esfender Korkmaz, İyi Partili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesindeki köşesinde FED'in kararlarının TL'yi nasıl etkileyeceğini masaya yatırdı. Daha önceki öngörüleri tutmayan Korkmaz, yine dövizin yükseleceğini iddia edip tarih verdi. İşte o yazı:

"FED'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Ayrıca FED;

* Tahvil alımlarını Mart ayında sonlandıracak;

* Tahvil alımının durdurulmasından sonra faiz artışları başlayacak.

* Sonrasında bilanço daraltacak.

1. FED, bankaların ve diğer kuruluş ve kurumların elinde bulunan, tahvil ve kağıtları satın alıp, dolar ödüyor. Bu yolla piyasaya dolar çıkıyor. 2009 küresel finansal krizin derinleşmesi bu yolla önlendi.

Şimdi FED Martta tahvil alımını durduracak. Demek ki piyasaya yeni para arzı yapılmayacak. Nedeni; para arzının kısılması yoluyla enflasyonun düşürülmesidir.

2. Yüzde 7 enflasyonda FED faizi 0,25 olunca, reel faiz oranı yüzde eksi 6,30'dur. 10 yıllık tahvillerde faiz oranı 1,80'dir ve reel faiz oranı eksi 4,86'dır.

3. Eksi reel faiz, tüketimin maliyetini düşürüyor. Talep artışı ve enflasyon yaratıyor. FED'in eksi reel faizleri düşürmek istemesinin nedeni de yine enflasyonu frenlemektir.

4. FED'in bilanço daraltması, para arzını daha da kısacaktır. Zira FED, hem yeni tahvil almayacak, hem de elinde olan ve vadesi gelen tahvilleri geri verip, dolar alacaktır. Bu yolla piyasadan dolar çekilmiş olacaktır.

2009 krizinden önce FED, bilanço büyüklüğü 900 milyar dolar idi. Kriz sonrası 4,2 milyar trilyon yükseldi. Salgın sonrasında ise 8,2 trilyon oldu.

Salgın sırasında bir yandan üretimde düşüşler oldu… Öte yandan Dolar arzı arttı. Arz-talep dengesizliği enflasyonu artırdı.

FED kararından önce ABD 10 yıllık tahvillerinin faiz oranı yüzde 1,799 idi. Şimdi 1,814 oldu.

Dolar dünya parsıdır. Elbette dolar arzında artış ve azalış, dolar faizinin değişmesi, doların diğer paralar karşısında değer kaybetmesine veya kazanmasına neden olacaktır. Dolar/TL kurunu da etkileyecektir.

Dolar faizi artınca, Türkiye'ye giren portföy yatırımları azalır. Çıkış da olur. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi daha uzun dönemli bakar. Zaten Türkiye'ye (...) konut satışı dışında, doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Yabancı sermaye girişi olmazsa ve çıkışı olursa, bu çıkışlar dövize talebi artırır ve kur artışına neden olur. (…)"