CHP'li Deniz Zeyrek bile bu işe şaştı kaldı! Olay İmamoğlu çıkışı

Nabza göre şerbet verip kılıktan kılığa giren Ekrem İmamoğlu’nu, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bile “çözemedi”. İmamoğlu’nun ideolojisi ve siyasi görüşünün net olmadığını belirten Zeyrek, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

“Belli ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna en yakın isim. Peki İmamoğlu seçim kazanma konusunda Kılıçdaroğlu’ndan farklı ne ortaya koyuyor? “Gençliğimiz var, geleceğimiz var” ya da “değişim şart” demek yetiyor mu? (…) İmamoğlu’nun ideolojisi, siyasi görüşü nedir? Emekçilerin, yoksulların, köylünün haklarını sonuna kadar savunacak bir solcu mudur? Bütün eğilimleri tek çatı altında toplayacak bir merkez sağcı mıdır? “Özgürlükler olmadan olmaz” diyen bir liberal midir?”



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