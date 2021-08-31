CHP’li değilse vurun kadına!

Kadın hakları denildiğinde mangalda kül bırakmayan CHP’liler, kendilerine yönelik en ufak bir eleştiride bulunan kadınlara şiddet uygulamaktan çekinmiyor. Parti teşkilatlarında yaşanan taciz, tecavüz ve darp rezaletleri karşısında üç maymunu oynayan CHP’liler, kendilerine tepki gösteren kadınları ya darp ediyor, ya yerlerde sürüklüyor ya da küfrederek psikolojik şiddet uyguluyor.

Bu nasıl düşmanlık?

Giresun Eynesil ilçesinde parkın bakımsız ve pis olduğunu söyleyen Ülfet Dikici adlı kadını darp ederek hastanelik eden, Eyüpsultan’daki Gençlik Parkı’nın kentsel dönüşüm projesine dâhil edilmesine karşı çıkan Ayşe Topçu adlı yaşlı kadını yerlerde sürükleyen, Kırşehir Belediyesindeki kaçak yapı iddialarının görüşüldüğü Belediye Meclisi toplantısından kadın gazeteci Havva Karakaya’yı yaka paça dışarı attıran CHP’lilerin son kurbanı Çorumlu Münevver Arıcı oldu. Çorum’da esnaf ziyareti yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na “Sakın çocuğuma dokunma” diyen Münevver Teyzenin sözlerinden sonra CHP’nin yönlendirmesiyle devreye giren fondaşlar alçak bir tavra bürünerek küfür ve hakaret sağanağı başlattı. Akit’e konuşan siyasiler ve yazarlar, CHP zihniyetinin kendilerinden olmayan kadına düşman olduğunu söylüyor.

Savunmaları göstermelik

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şu değerlendirmede bulundu: “CHP ve avanelerinde hakim olan anlayış, tahammülsüzlük üzerine inşa edilmiştir. Bunların kadın ve insan hakları savunuculuğu hep göstermelik. Ne yapıyorlarsa laf olsun diye yapıyorlar. Bunların söylediklerinin hiçbirinde samimiyet yok. Bunlarda ne kadına saygı, ne çocuğa ve de hayvana saygı vardır. Mahlûkatın hiçbir noktasına bunların saygısı yoktur. İşlerine gelirse, ‘insan hakkı’ derler, ‘kadın hakkı’ derler. İş kendilerinin aleyhine dönecek bir hal alırsa, bu sefer kadın düşmanı olurlar, insan düşmanı olurlar, çocuk düşmanı olurlar. Hâsılı karşılarında ne varsa ona düşman olurlar. Çorum’daki hadise de bunun göstergesi. Münevver Arıcı’nın sözleri tartışılabilir fakat hedef gösterilmesi kabul edilemez. Bunu kabul edersin, etmezsin amma o kadını hedef yapıp insanların önüne atamazsın. O bir kadın. O bir anne. Bu yapılanlar hakikaten insanlık dışı şeylerdir. Bunları bütün milletimiz çok açık bir şekilde görüyor. Lanetle, nefretle karşılıyor. Ben de milletimizle aynı duyguları taşıyorum. O kadıncağıza karşı bu neviden dışlayıcı hedef gösterici tepkileri kınıyorum, lanetliyorum” Gazeteci-Yazar Şükrü Sak da, konuya ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi:

CHP’den kadına çifte standart

“CHP’lilerin kadına davranış konusundaki çifte standartlarını ve ikiyüzlülüklerini parti teşkilatlarında yaşanan taciz, tecavüz ve şiddet olayları karşısında sessiz kalarak büründükleri tavırlarında gördük. CHP’liler, tabanlarında yaşanan tecavüzlerin üzerini örttükleri yetmezmiş gibi yandaşları da kadınların ‘yollu’ olabileceklerini iddia ederek namuslarına dil uzattı. Dolayısıyla biz bu olaylarda, CHP zihniyetinin kendi sosyolojik tabanından olmayan kadınlara karşı kin, nefret ve öfkesinin dışavurumunu görüyoruz. ‘Cahil Anadolulu’, ‘cahil halk’, ‘göbeğini kaşıyan adam’ gibi tanımlar CHP’nin temsil ettiği zihniyete ait. Çorum’da meydana gelen hadiseden sonra CHP’lilerin ve avanelerinin gösterdiği tepkiden şunu anlıyoruz. Bunların bilinçaltında taşıdığı kin, nefret ve öfke İsmail Saymaz gibiler sayesinde açığa çıktı. Bu, kendilerinden olmayana, Anadolu insanına karşı duydukları nefretin göstergesi oldu. Bu zihniyetin, İstanbul Sözleşmesi’ni desteklemesinin altında da Türk aile yapısını bozmaya yönelik uygulamaların olması yatıyor.” İşte CHP’nin kayda düşen kadın düşmanlığından son örnekler...

'Mor çatı'yı “morartmak” olarak anlamışlar!

l Çorum’da esnaf ziyareti yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na “Sakın çocuğuma dokunma” diyerek, çocuklarına dokunmamasını isteyen Münevver Arıcı adlı kadın, CHP’nin yönlendirmesiye fondaş gazetecilerin ve trollerin hedefi oldu. CHP’nin kanalı Halk TV’de Arıcı’ya ağır hakaretler edildi.

l Giresun Eynesil İlçesinde, semtlerindeki parka gelen belediye yetkililerine parkın bakımsız ve pis olduğunu söyleyen Ülfet Dikici adlı kadın, ‘karşında başkan var düzgün otur’ denilerek Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz’in beraberindeki kişilerce darp ederek hastanelik oldu.

l Eyüpsultan’daki Gençlik Parkı’nın kentsel dönüşüm projesine dâhil edilmesine karşı çıkan Ayşe Topçu adlı yaşlı bir vatandaş çıkan yaşanan arbedede ağzından ve çenesinden yaralanarak yüzü kanlı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

l CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kaçak yapı iddialarının görüşüldüğü Belediye Meclisi toplantısından kadın gazeteci Havva Karakaya’yı yaka paça dışarı attırdı. Belediye Başkanı Ekicioğlu’nun talimatı üzerine harekete geçen CHP’li Meclis üyeleri, Havva Karakaya’yı darp ederek göz yaşartıcı sprey sıktı.