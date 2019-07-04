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CHP’li Çeviköz’den G20 değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Osaka’dan Türkiye’ye yansımalar konusunda endişeli olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 23:40
CHP’li Çeviköz’den G20 değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Osaka’dan Türkiye’ye yansımalar konusunda endişeli olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.


TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, G20 zirvesini değerlendirerek, Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerinin Türkiye’ye S400 füzeleri ile ilgili yaptırım uygulamaya planladıklarını ve bunun süreceği şeklinde açıklamalar yaptıklarını ifade etti. Çeviköz, “Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Engel’in yaptığı açıklama var: Türkiye’nin S400 füzelerini alması halinde, Başkan Trump’ın yaptırım uygulanmayacağı yönünde sözünün NATO’yu ve Amerika Birleşik Devletleri güvenliği tehlikeye attığını söylüyor ve Türkiye’nin bu şekilde bir sistemalmasının doğru olmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Kongrede daha evvel Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’nin vurguladığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika ısrarla ve açık bir şekilde Türkiye S400 alımına devam ederse, Türkiye’nin gerçek ve negatif sonuçlarla yüzleşeceğini belirtti. Buna F35 alımı ve F35 endüstriyel katılım ile CATSA yaptırımlar da dahil ifadelerini kullandı. Pentagon sözcüsü hiçbir şeyin değişmediği,Türkiye’nin S400 alması F35 ile uyumsuz. Türkiye’nin iki sistemi sahip olmasına izin verilmeyecek şeklinde konuştu” ifadelerini kullandı.


S400 konusunda Türkiye’nin şeffaf davranmadığını söyleyen Çeviköz, “Osaka’dan Türkiye’ye yansımalar konusunda endişeli olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.


Libya’da Türkiye’nin savaşın tarafı olarak göründüğünü belirten Çeviköz, Libya’da bazı radikal unsurları destekliğini belirtti. Çeviköz, Türkiye’nin Libya’da taraf tutmanın maliyetlerini ödediğini kaydederek, “Libya’daki vatandaşlarımızın tutuklanmaları ve can güvenliklerinin tehlikeye düşmesi, şirketlerinin Libya’dan dışlanması, ülkemizin uluslararası itibarının kaybetmesi, Hafter’in bağlı güçlerin Türkiye’yi tehdit etme cüretine kavuşması,Hafter’in yanındaki ülkelerin Türkiye karşıtı pozisyonlarının pekişmesi ve uluslar arası platformlarda Türkiye’nin savaş suçu işlediği ithamıyla karşı karşıya kalması” şeklinde konuştu.


Çeviköz, İdlib konusunda, “Rusya ve Suriye İdlib’e yönelik saldırılarını arttırıyorlar. Türkiye’nin bölgedeki gözetleme kuleleri hedef haline geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin on numaralı gözetleme kulesi saldırıya uğramış ve bir Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üç Mehmetçiğimiz yaralanmıştır. Gözetleme kulelerimize saldırı olduğunda Türkiye’nin Rusya’ya başvurması ülkemiz adına hazin bir tabloyu göstermektedir. İktidarın İdlib ile ilgili olarak acilen adım atması ve İdlib’ten ülkemize yönelebilecek tehditleri bertaraf edecek bir siyaset izlemesi şarttır” diye konuştu.


İdlib’in içindeki radikal unsurlarla patlamaya hazır bir bomba gibi olduğunu belirten Çeviköz, “Türkiye yanı başımızdaki El kaide emirliğinin bölgesel ve küresel bir tehdit olmaktan çıkarılması için mutlaka güçlü bir çaba harcamalıdır. Türkiye İdlib’te yaşanacaklara en az hasarla atlatabilmek için Suriye’de rejim değişikliğine ve Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerle mücadeleyeodaklanan siyasetini gözden geçirmeli, Suriye’den kanın durması, siyasi geçiş sürecinin sağlanması için çaba göstermelidir. Bunun için Şam yönetimiyle diyalog kurmayı başarmalıdır. Ankara öncelikle dinci radikal örgütlerlerin imhası ve mülteci meseleleri konusunda Şam ile işbirliği yapmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 23:40
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