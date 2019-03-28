CHP’li Çankır; “Aydın’da iftira ve yalan üzerine kurulu bir siyaset gelişiyor”

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, rakipleri tarafından bastırıp dağıtılan gazete içeriğinin tamamen iftira, akıl ve mantıkla izah edilemeyecek, hayal ürünü iddialarla dolu olduğunu belirtti.

Özlem Çerçioğlu aleyhine yürütülen karalama kampanyalarına Aydınlıların en güzel cevabı Pazar günü sandık başında vereceğine inandıklarını kaydeden Ali Çankır, “AK Parti adayı 2 aydan bu yana şehrimizde dozu her geçen gün artan iftira ve yalan üzerine kurulu bir siyaset geliştirmekte. Bu şehirde rant denildiğinde akla ilk ne gelir? En iyi siz bilirsiniz. Jeotermal gelir. Bu şehirde 5 yıl içerisinde park yapmak adına toplam 483 bin metrekare alan kamulaştıran tek idare, sosyal demokrat belediyeciliğin öncüsü Aydın Büyükşehir Belediyesidir. Sizin buna hayaliniz, ufkunuz dahi yetmez. Aydın 2009 yılından bu yana AK Parti’ye yüzünü dönmemiştir ve dönmeyecektir de. AK Parti zihniyetinin şehrimizi talan etmesine asla müsaade edilmemiştir. Sırf bu nedenle ranta kurban edilebilecek 177 bin metrekare Aydın Tekstil arazisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun olağan üstü gayretiyle AK Parti’nin engelleme çabalarına rağmen park yapmak üzere kamulaştırılmıştır. Yine Işıklı ’da doğal yaşam parkı yapmak üzere 296 bin metrekare arazi 5 yıl içinde kamulaştırılmıştır. Kuşadası’nda TARİŞ’e ait arazi de betonlaşmasını engellemek ve park yapmak amacıyla kamulaştırılmıştır. Bu alanların tümü bundan böyle Aydın’ındır, Aydınlınındır” dedi.

“Böyle bir belediyecilik yöntemi ve bakışı ile rantı yan yana kullanmak oy devşirme hayaline kapılanların safsatalardır” diyen Çankır, şöyle konuştu: “Sizin müfettişleriniz bu belediyenin her bir uygulamasını defalarca incelemekte ve hiçbirisinde nokta kadar leke bulamamaktadır. Dolayısı ile önümüzdeki birkaç gün içinde evinize, işyerinize dağıtılacak olan bu yalanlara en net cevabınızı, Pazar günü sandık başında vereceğinize inanıyorum”