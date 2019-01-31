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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan istifa açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden ancak saatler sonra bu kararından vazgeçen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıouğlu, istifa tartışmalarına son noktayı koydu.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:57
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan istifa açıklaması!

CHP adaylarının belirlendiği Parti Meclisi sürerken, “istifa krizi” oluşturan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “İşimin başındayım” dedi.

Canan Kaftancıoğlu: İstifa etmeyeceğim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun adı son Parti Meclisi toplantısında ‘istifa' haberiyle gündeme geldi. Kaftancıoğlu, istifa tartışmaları için şöyle dedi: “İstifa ettiğim doğrudur. O istifa kızgınlıktan ziyade, ilkesel duruştan kaynaklandı. Kararı tek başıma aldım. Sonra istifamı geri aldım. Şimdi ilgilendiğimiz tek istifa Binali Yıldırım'dır. Anayasada açık hükme rağmen Yıldırım TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmedi. Ayrılması gerektiği konusunda kendisine yeni bilgiler verilmiş olacak ki şimdi istifa edeceğini belirtiyor.” Kaftancıoğlu, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: “İstanbul'u almak gibi bir iddiamız var. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. İstanbul'un 39 ilçesinin 14'ünde CHP'li belediye başkanı var. Araştırmalar, 14'ün üzerine 7 ilçe başkanlığını kazanacağımızı gösteriyor. Bu durumda 21 ilçemiz olacak.”

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:57
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. istifa

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bak bak bak, Çakkkaalllll, önce istifa ettim sonra geri çektim kime ne diyor, kendini unutturmak içinde Binali YILDIRIM ı kendine perde yapıyor. Bu CHP seçmenin önüne odunu koy onu bile seçer. Nerden biliyorum her seçimde keMALı seçiyorlar da oradan biliyorum. Bu DHKP-C li domuz yiyen karıya mı içerleyecekler. Aynen devam etsinler.

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