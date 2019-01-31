CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan istifa açıklaması!

CHP adaylarının belirlendiği Parti Meclisi sürerken, “istifa krizi” oluşturan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “İşimin başındayım” dedi.

Canan Kaftancıoğlu: İstifa etmeyeceğim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun adı son Parti Meclisi toplantısında ‘istifa' haberiyle gündeme geldi. Kaftancıoğlu, istifa tartışmaları için şöyle dedi: “İstifa ettiğim doğrudur. O istifa kızgınlıktan ziyade, ilkesel duruştan kaynaklandı. Kararı tek başıma aldım. Sonra istifamı geri aldım. Şimdi ilgilendiğimiz tek istifa Binali Yıldırım'dır. Anayasada açık hükme rağmen Yıldırım TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmedi. Ayrılması gerektiği konusunda kendisine yeni bilgiler verilmiş olacak ki şimdi istifa edeceğini belirtiyor.” Kaftancıoğlu, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: “İstanbul'u almak gibi bir iddiamız var. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. İstanbul'un 39 ilçesinin 14'ünde CHP'li belediye başkanı var. Araştırmalar, 14'ün üzerine 7 ilçe başkanlığını kazanacağımızı gösteriyor. Bu durumda 21 ilçemiz olacak.”