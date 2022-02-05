CHP'li büyükşehirler işçi çıkarırken AK Partili ilçeler iş sahibi yapıyor

yeniakit Ankara

Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) kurulduğu Temmuz 2019’dan bu yana 2 bin kişiyi yeni iş sahibi yaptı. KİM tarafından toplamda 7 bin 500 bin kişi işe yönlendirilirken, bunlardan yaklaşık 2 bin 500’ü ise bu işleri yapmayı ya tercih etmedi ya da yönlendirildikleri işlerde kısa süreli çalıştıktan sonra ayrılmayı tercih etti.

Kahramankazan’da işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), Temmuz 2019’da hayata geçirildi. Belediye hizmet binası girişinde yer alan KİM, hazırlanan yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşturuyor.

Bu doğrultuda, iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM böylece iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor.

7 bin 500 kişi yönlendirildi

KİM kurulduğu günden bu yana, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran Kahramankazan’da meyvelerini vermeyi sürdürüyor. KİM’e başvuran 7 bin 500 vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi.

Bu vatandaşlardan 2 bini yeni iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar, ilçedeki fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı. KİM pandemi sürecinde bile başvuruda bulunan vatandaşları yeni iş sahibi yaptı. İş bulması için yönlendirilen vatandaşlardan yaklaşık 2 bin 500’ü ise bu işleri yapmayı ya tercih etmedi ya da yönlendirildikleri işlerde kısa süreli çalıştıktan sonra ayrılmayı tercih etti.