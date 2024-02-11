CHP’li Büyükerşen’den hadsizlik! “Osmanlı, karı için Avrupa’ya sefer düzenliyordu”
Yunan bile Osmanlı’ya CHP kadar düşmanlık etmedi. CHP’li Yılmaz Büyükerşen, partisinin adayı Ayşe Ünlüce'nin seçim mitinginde Osmanlı’ya yönelik söylediği sözlerle adeta kin kustu.
1960 darbesinin sivil provokatörlerinden CHP’li Yılmaz Büyükerşen, partisinin adayı Ayşe Ünlüce'nin seçim mitinginde Osmanlı’ya adeta nefret kustu.
Büyükerşen’in “Padişahlarından hangisinin karısı öldü yeni bir karı alacak hemen sefer yapıyorlar Avrupa’ya beyaz tenli mavi gözlü falan olacak diye” şeklindeki çirkin ifadelerini CHP yöneticileri de sırıtarak destekledi.