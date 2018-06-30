CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Tezcan, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için "haksız yere içeride" ifadelerini kullandı.30 Haziran 2018 Cumartesi 17:30
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere katıldığı bir televizyon programında, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için "haksız yere içeride" ifadesini kullandı.
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