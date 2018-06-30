0553 313 94 23

CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Tezcan, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için "haksız yere içeride" ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere katıldığı bir televizyon programında, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için "haksız yere içeride" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:30
  1. Edirne
  2. CHP
  3. Bülent Tezcan
  4. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

  • ZOMBİZOMBİ8 sa önce
    BU ADAM FAZLA OLMAYA BAŞLADI.. OKSİJENİ BOŞA TÜKETENLERDEN.. BÜLENT TEZCAN SEN DEMOKRASİ ADI ALTINDA O PARTİ İE İLGİLİ HİÇBİRŞEY SAVUNAMASSIN AKILLI OL.. PARTİNİN İSMİNİ DEĞİŞ.. CHP ATATÜRK ÜN PARTİSİDİR.. AKILLI OLUN.. SIKILIYORUZ ARTIK..DİNGİLLİK YAPMA..
  • MerveMerve10 sa önce
    Demirtaş ... ...katil zanlısı fetocu
  • chp li bir doğrucuchp li bir doğrucu11 sa önce
    Sanamı kaldı namussuz pkk lı hain hayvanı n hapiste olması. Bundan sonra bu kafayla şeyimin şeyinin oy'unu alırsınız. Sizi gizli pkk lı namussuzlar sizi. Atatürk kalsa gelse sizin a......za koyar, adi müptezeller.
  • FATİHFATİH5 sa önce
    sizbu yüzdeniktidara gelemiyorsunuz işte, uyanATATÜRK , çüyüm deyipteCHP ye oy verenkardeşimuyan artıkuyan.... buCHPATATÜRK , ÇÜ kimliği taşımıyor gör artıkgör...
  • İsmailİsmail11 sa önce
    Selo yüksek bu kadar seviyorsan, sen git o çıksın...
  • komencerokomencero11 sa önce
    Toplu taşıma araçlarını kullan,hem keyif yapacaksın hemde arabanın balatasının pahalılığından yakınacaksın,hadi ordan
  • FATİHFATİH5 sa önce
    bu ülkeye düşman olan içimizdekihain şerefsizlerin ALLAH belasınıversino pisliklerin ......
  • nn8 sa önce
    TERÖRÜNKESİNTARİFİ İŞLENEN SUÇDELİLŞAHİT VE DİYER TEFERRUATTIRAYNI KİŞİDEN TOPLANIYORSUÇ İŞLETE. MİS TİRBU TERÖRÜ DURBUNA DESTEK VERMEK DE SUÇ OLMALİ VEKİLLER DOKUNULMAZLIK ZIRHINABURUNENLWREHERSUÇA HER TERÖREHER YOLSUZ LUGABULAŞMASI YETKİSİ OLAMAZSUÇA BULAŞANCEZA ALMAL
  • AliAli11 sa önce
    Çocuk yaştaki Yasin'i bıçaklayıp balkondan atan, kafasını taşla ezip yakan, üzerinden arabayla geçip zılgıt çekenler kim? Amerikadan emir alıp provoke eden Sılho ve avanesi değil mi?
  • cihadcihad11 sa önce
    gardaş adamın doğrusu bu terörist kimin yanına gider teröristin e haliyle suçu yok der. idam gelmeli cezaevi yerine bunları leş mezarlığına yönlendirmeli bu sefer inandıkları bişeyde yokki ya onun suçu yok suçsuz yeniden dirilsin falan der bu denyolar
  • TürkoğluTürkoğlu9 sa önce
    Teröriste destek verenin İSTİSNASIZ ALLAH BELASINI VERSİN.ben aç dururum. Bence Balata fiyatı yüksek olsa sorun yok.ANLADIN Mİ MAL KAFA...RUHUM GÜVENDE OLMALI...
  • Al Chp yi vur Hdp ye....Al Chp yi vur Hdp ye....9 sa önce
    "haksız yere içeride"diyende onun gibi 53 masum vatandaşımızın ölümünden sorumludur.....
  • ahmet sandıkcıahmet sandıkcı6 sa önce
    iyi ki oyumu bunlara vermemişim!
  • İhsan İhsan 11 sa önce
  • DinarlıDinarlı11 sa önce
    Şiracinin şahidi bozacı...
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi9 sa önce
    Bu mesep meselesi taslar yerinden oynadi son cirpinislari idam farz oldu her hain kefereyi at iceri sonu ne olcak bu chp bu ulkede oldukca ulkemiz feraha ermez terör durmaz
  • MisafirMisafir8 sa önce
    Temel,tam bir Temel fıkrası olmuş:)Biz toplu taşıma araçları kullanıyoruz,çok da memnunuz.
  • IhsanIhsan11 sa önce
  • Murat ÖZDEMİRMurat ÖZDEMİR11 sa önce
    Biliyoruzki Chp Türkiye de bu coğrafya halkına ve kendi vatanına hizmet için değil de sanki Avrupa ve Amerikanın Türkiye temsilcisi gibi çalışıyor siz kimsiniz oğlum babanız kim kökünüz ne sizin biz senin dostuna bakıp ne mal olduğunu görüyoruz Ülkede iktidar olup ülke yönrtmek değil bunların fiktri ve görevi kendi saltanatlarını kurup batıdan gelen emirlerleortakık karıştırıyor 'Ey bu dünyanın çocukları siz ahirette cennetin çocuklarının hesabını veremeyeceksiniz sizlere hakkımı helal etmiyotum
  • Abdi tuzcuAbdi tuzcu10 sa önce
    Bu yaratık insana benzemiyor
  • RTERTE9 sa önce
    peki tezcan bey yargıda adamınmı var ne biliyorsun haksımz oldugunu zorunuzamı gitti mahkemeden istediginiz karar çıkmayınca bu zamana kadar fetöcü hakim savcıları aldınız yanınıza sesiniz çıkmıyordu şimdi gücünüz yetmedi ya çamura devam o içeride yatan kahbenin evladı senin yakının birini gebertirse ozaman anlarsın haklımı haksızmı.... sizin gibiler için ALLAH inşallah peş peşe erdoganlar gönderir bu ülkeye yaşasın İSLAM
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc11 sa önce
    o olayi cok iyi biliyor, saloka üzerinden prim edecegini zannediyor zavalli bicaresiz onun bununögütledigi partili.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR10 sa önce
    uyanın artık bu savaş, Türk Milletinin ve Tüm İslam aleminin savaşıdır,bunu anlamayanlar baştan KAYBETMİŞTİR,abd,israil,batı,pkk,hdp,chp ve bunlara bilmeden oylarıyla destek olan Zavallılar,hepsi BATILIN temsilcisi diğerleri HAKKIN temsilcisi anlayın artık
  • isaisa8 sa önce
    MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİ apo itinin askerlerine dönüşmüş Atatürkün adını bile ağzınıza almayın
  • TemelTemel11 sa önce
    Bugun aracımın arka fren balatalarını değiştirdimkale marka ile. Ödediğim para 177 tl. 50 tl işçilik. 100 tl balat 27 kdv. Siz hala chp ile uğraşın dikkatleri dağıtın. 16 yıldır bu ülkeyi chp yönetiyor.
  • ihsihs10 sa önce
    Adam doğru söylüyor. Kendisi gibi nice terör destekçisi serbest iken Demirtaş gibi bazı teröristlerin içeride olması pek adil olmuyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!
  1. Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı..
  2. Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif..
  3. Galatasaray'a geri dönüyor! Teklif..
  4. Porto resmen açıkladı! Aboubakar...
  5. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan..
  6. Erzurumspor'da Zeki Yavru sesleri!
  7. Fuat Sezgin'in 45 bin kitabına Almanya..
  8. Adı Fenerbahçe ile anılan Jack..
  9. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası..
  10. 20 gündür keyfi olarak gözaltında..
  11. Yıldız futbolcudan transfer..
  12. CHP'nin Meclis'e soktuğu vekilden..
  13. Türkiye'deki sistem idam cezasına..
  14. 'Suriyeliler gitsin diyenler, Avrupalı..
  15. Seneye üniversiteli olacak
  16. AYM'den CHP'nin OHAL başvurusuna ret!
  17. Yeni Aile Bakanı o mu olacak?
  18. Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok
  19. Kontrolden çıkan otomobil iş yerine..
  20. Çocuğunuz çekingense...
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı
Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı
Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı