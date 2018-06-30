CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere katıldığı bir televizyon programında, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için "haksız yere içeride" ifadesini kullandı.