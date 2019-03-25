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CHP’li Bülent Bektaşoğlu: “Mücadelemiz yerelde ve genelde CHP’nin yönettiği bir Türkiye için”

CHP25.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:04
CHP’li Bülent Bektaşoğlu: “Mücadelemiz yerelde ve genelde CHP’nin yönettiği bir Türkiye için”

CHP25. ve 26 dönem Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin değişim için fırsat olduğuna dikkat çekerek başarı için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.


Yazılı bir açıklama yapan Bektaşoğlu “Amacımız, partimizin yerel ve genel yönetimde iktidar olduğu bir Türkiye’yi görmek ve yaşamaktır. Mücadelemiz bunun için olacaktır. Bunun için 31 Mart seçimleri bir fırsat olarak karşımızda duruyor. İnanıyorum ki; Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun, istiklal savaşımızın başlangıcı olan 1919’un 100. Yıldönümünde partimizi başarılı kılacağız, kentlerimizden başlayarak Türkiye’nin geleceğini kurtaracağız. Ülkemizin felakete, kaosa karanlık bir belirsizliğe sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Bunu başarmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor” dedi.


CHP önceki dönem milletvekili Bektaşoğlu “Şimdi ülkemizin içinde bulunduğu bu zor koşullarda, her zamankinden daha çok partimizin, partililerimizin yanında olmalıyız. Doğu Karadeniz’de Cumhuriyetin tek kalesi olan gurur kaynağımız Giresun’u kaybetmememiz birliğimize bağlı. Benim tek kaygım, endişem budur” değerlendirmesinde bulundu.


40 yılı aşkın bir süredir CHP’de mücadele verdiğini, aktif siyasetin içindeki en eski partili olduğunu ifade eden Bülent Bektaşoğlu sol, devrimci, demokrat, Atatürkçü, Cumhuriyetçi kimliğimden asla sapmadan, çizgisini değiştirmeden baskılara, zulümlere yılmadan, aldırmadan bedeller ödeyerek yaşamını sürdüğünü söyledi.


CHP’li Bektaşoğlu seçimlerde başarılı olmak için her türlü ekonomik ve siyasal koşulların hazır olduğunu belirttiği açıklamasında “Kentlerin ve ülkemizin bizlere, CHP’ye ihtiyacı var. Türkiye’yi bu karanlık günlerden, kaos ve kabustan kurtarmak, yeniden demokrasi ve cumhuriyet değerlerine kavuşturmak, CHP’mizi yerel yönetimlerde iktidar yapmakla mümkündür” dedi.


Bektaşoğlu Giresun Belediye Başkanı ve adayı Kerim Aksu ve diğer adaylara başarılar dileyerek “onlar kentlerimizin tarihini, doğasını, kültürünü koruyacaklar, rahat, huzurlu, güvenli, mutlu yaşanabilir kılacaklardır. Hep birlikteyiz, hep birlikte başaracağız. İnanıyorum ki, 31 Mart’ta güzel Giresun’umuzda ve güzel Türkiye’mde başarımızı kutlayacağız. Giresun’a, Piraziz’e başka belediyelerimizde eklenecek. Martın sonu bahar olacak.İnşallah Giresun’da üçüncü baharı yaşayacağız” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:04
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