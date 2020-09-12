CHP'li Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan'dan skandal koronavirüs açıklaması: Bir ayağı çukurda insanlar...

Yerel seçimlerin ardından Bolu Belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Tanju Özcan, bir skandalla daha gündemde.

Göreve gelir gelmez işçi kıyımı yapan Özcan, dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

Bolu'daki gazetecilerle bir araya gelen Tanju Özcan ildeki koronavirüs vakalarını değerlendirdi.

"Bir ayağı çukurda olan insanlar"

Ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasına ilişkin konuşan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yani şöyle söyleyeyim ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu başka hastalıktan muzdarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" dedi.