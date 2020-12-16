  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Bodrum Belediyesi'nde ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı
Gündem

CHP'li Bodrum Belediyesi'nde ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı

Muğla'nın CHP'li Bodrum Belediyesi'nde görev yapan bir personel Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırıda bulundu. Olayda Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu’nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:37:00 -
CHP'li Bodrum Belediyesi'nde ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı

CHP'li Ahmet Aras'ın başkanlığını yürüttüğü Bodrum Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bir belediye personeli tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Çıkan arbedede aralarında Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu’nun da bulunduğu 3 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne geldi. Saldırgan Kenan K.’nin, 15 senedir belediye personeli olduğu, daha önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne alındığı öğrenildi. Yanında bıçakla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne geldiği ifade edilen şüpheli, burada Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

Müdürlükte bulunan belediye personelleri de araya girince arbede yaşandı. Arbedede 3 kişi yaralanırken müdürlükten çıkan şüpheli, motosikleti ile bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre elindeki bıçağı araziye atan Kenan K., bir süre sonra tekrar müdürlüğe döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Çıkan arbede sırasında Önder Batmaz ve Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Aras: Bu cana kasıt saldırısıdır

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu tamamen cana kasıt saldırısıdır, orada kişi önemli değil çünkü oradaki bütün arkadaşlara saldırmış. Önder ve Emel arkadaşlarımız da var işin içerisinde. Bu adam bizim personelimiz. Veterinerlik işlerinde çalışıyor. Bizim başkan yardımcılarımızı suçlayarak sabah Sosyal İşlerde gelip saldırıda bulunuyor ve ölüm tehditleri ve gariz küfürler ediyor. Biz hemen başsavcımız ve emniyet güçlerimizle görüştük. Kendisini aldılar, bir taraftan da adli süreç devam ediyor. Başsavcımız da sağolsun konuya hemen dahil oldu. Rapor alınacak. Ufak tefek çizikler dışında Allah’a şükür durumunda bir sıkıntı yok ama büyük bir faciadan döndük diyebilirim.

Görevlendirmesi Emel Başkan zamanında yapıldığı için Sosyal İşlerde bulunuyormuş. Orada kavga yaşanınca herkes dahil olmuş işin içine. Biz gerekeni yapacağız. Cana gelen herhangi bir sıkıntı yok."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!
Ekonomi

Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!

ABD’nin Rusya’dan S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara misliyle mukabelede bulunulacak.

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti
Dünya

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i..
Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Gündem

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat tren..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay