  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan’dan olay “AK Parti” yazısı! Yaptığı öneri, bomba etkisi oluşturdu

iran’ın 300 SiHA ve füzesi israil’e ulaşamadı! Tam bir fiyasko

Seçim bitti şov bitmedi

Türkiye’ye şok eden “İran” uyarısı! Resmen kanınız donacak

İmam Hatiplileri hedef aldı! 98 yaşındaki bu bunak öldüğünde cenazesini kim kıldıracak?

ÖTV matrahları otomobil fiyatlarını yerinden oynattı! 1 milyonluk otomobil de 3 milyonluk otomobil de aynı oldu!

CHP olunca bahaneler üretiyorlar! İnsanlar ölüyor fondaşlar susuyor

Abdullah Gül hakkında bomba iddialar! Resmen şok olacaksınız

Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

5 yıl daha bu görüntülere devam! Yine metro yine tünelde yolculuk
Gündem CHP’li Beşiktaş Belediyesi'nden başlayan ihmaller zinciri! Gece kulübü faciasında itfaiye raporu çıktı
Gündem

CHP’li Beşiktaş Belediyesi'nden başlayan ihmaller zinciri! Gece kulübü faciasında itfaiye raporu çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 15:31:00 -
CHP’li Beşiktaş Belediyesi'nden başlayan ihmaller zinciri! Gece kulübü faciasında itfaiye raporu çıktı

Beşiktaş Gayrettepe'de bir gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında itfaiye raporu çıktı. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden başlayan ihmal zinciri raporda yer aldı.

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünce rapor hazırlandı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da meydana gelen yangına ilişkin raporda, eğlence mekanının mal kabul bölümünde yoğun duman ve alevli yanmanın olduğu belirtildi.

Kurtarma çalışmaları mal kabul bölümünden yapıldı

Bu alanda bulunan elektrik panolarında patlamaların meydana geldiğinin görüldüğü, ekiplerin mal kabul girişi, binanın otopark girişi üst bölümünde bulunan ofis penceresi ve binanın yan kısmındaki muhasebe ofisinden içeriye girerek müdahale edip yangını söndürdüğü bilgisi verilen raporda, ağırlıklı olarak mal kabul bölümünden kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sokak üzerinden tabyalanan otomatik merdivenli kurtarma aracıyla üst katlardaki bina sakinlerinin kontrol edilip güvenli bölgelerde kalmalarının sağlandığı, servis merdiveninde mahsur kalan 15 yaşındaki bir çocuğun kurtarıldığı aktarıldı.

"Ağır tahribatın ve deformasyonun oluştuğu gözlemlenmiştir"

Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapıldığı kaydedilen raporda, "İşletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribatın ve deformasyonun oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu alanda yapılan detaylı incelemede ise tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru ve benzeri elektrikli ev aletleri, ayrıca muhtelif sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Belirtilen el aletlerinin tadilat çalışması yapılan işletme dahilinde çeşitli noktalarda olduğu da görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

İşletmedeki güvenlik kamera kayıtlarında yangının 2 Nisan'da saat 12.44'te başladığı bildirilen raporda, şu tespitlerde bulunuldu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Mal kabul giriş kapısından yaklaşık 15 metre mesafede sahneye geçişte ve sağ tarafta bulunan localara çıkış alanında yapılan kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri (ses yalıtım, izolasyon ve döşeme malzemeleri ve benzeri) tutuşturmasıyla yangın olayının başladığı, hızla gelişerek çevresine yayıldığı gözlemlenmiştir. Çalışanların portatif yangın söndürme cihazları ile (kuru kimyevi toz) yangını söndürmeye çalıştıkları görülmüştür.

"Söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir"

Yangının hızla büyümesi ve yayılması esnasında işletme dahilinde yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği anlaşılmıştır. İş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir. Tüm çalışmalarımız sonucunda yangın tarafımızca söndürülmüş olup kurtarma faaliyetlerimiz kapsamında eğlence merkezi dahilindeki farklı noktalarda hareketsiz yatar vaziyette bulunan kişiler, tarafımızca bulundukları yerden dış alana çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."

Yangında 29 kişi öldü "Masquerade" gece kulübünden açıklama yok!
Yangında 29 kişi öldü "Masquerade" gece kulübünden açıklama yok!

Gündem

Yangında 29 kişi öldü "Masquerade" gece kulübünden açıklama yok!

29 kişi can verdi! Gece kulübünün yangından saatler önce çekilen görüntüsü ortaya çıktı
29 kişi can verdi! Gece kulübünün yangından saatler önce çekilen görüntüsü ortaya çıktı

Gündem

29 kişi can verdi! Gece kulübünün yangından saatler önce çekilen görüntüsü ortaya çıktı

Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün Gökhan Töre'nin vurulduğu mekan olduğu ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün Gökhan Töre'nin vurulduğu mekan olduğu ortaya çıktı!

Gündem

Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün Gökhan Töre'nin vurulduğu mekan olduğu ortaya çıktı!

29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi
29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi

Gündem

29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi

Beşiktaş'taki gece kulübü yangının soruşturmasında yeni gelişme!
Beşiktaş'taki gece kulübü yangının soruşturmasında yeni gelişme!

Gündem

Beşiktaş'taki gece kulübü yangının soruşturmasında yeni gelişme!

Sorular cevap bekliyor! Gece kulübündeki yangının yaşandığı binaya giriş izni verildi
Sorular cevap bekliyor! Gece kulübündeki yangının yaşandığı binaya giriş izni verildi

Gündem

Sorular cevap bekliyor! Gece kulübündeki yangının yaşandığı binaya giriş izni verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23