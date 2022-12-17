CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yolsuzluklarını Kılıçdaroğlu biliyordu! Rüşvet dosyalarının üzeri neden örtüldü?

Odatv’nin haberine göre, CHP Genel Merkezi bir komisyon kurarak araştırma yaptı.

Üç milletvekili Beşiktaş Belediyesindeki iddiaları araştırdı ve usulsüzlükleri tespit ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir rapor hazırladı.

Ancak bu rapora ilişkin hiçbir zaman adım atılmadı.

Peki, bu iddialar nelerdi?

Raporda, Beşiktaş’ta Abbasağa Mahallesi’ndeki bir inşaat için Beşiktaş Belediyesi’nden ruhsat talebinde bulunulduğu, proje ve belgeler tamamlandığı halde, “bağış” yapılmadığı için şirkete ruhsat verilmediği bilgisi yer almıştı.

Mert İnşaat şirketi sahibi Hüseyin Gündoğdu’nun şahsına ait, Abbasağa Mahallesi, Ihlamur Yıldız Caddesi, 48 pafta, 336 ada, 31 parsel sayılı yer için, Murat Hazinedar, Murat Hazinedar’ın yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ve meclis üyeleri hakkında dikkat çeken iddialar yer aldı.

Hüseyin Gündoğdu, müfettişliğe verdiği dilekçesinde, eski Toprak Holding yanındaki şahsına ait yere inşaat ruhsatının “bağış” yapmadığı için 10 ay geciktirildiğini ve Hüseyin Avni Sipahi’nin, “Cumhurbaşkanı bile gelse bu ruhsatı para vermeden alamaz” dediğini aktardı.

Raporlara yansıyan ifadelere göre, Hüseyin Avni Sipahi ruhsat için 500 bin dolar talep etti.

KAÇAK İNŞAATA GÖZ YUMDU

Yine başka bir Mülkiye Müfettişliği raporuna göre de Murat Hazinedar, bir anaokulunun kaçak olarak inşa edilmesine göz yumduğu belirtildi. Müfettiş raporu sonrasında savcılığa şikayet edilen Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatıldı.

İNŞAAT PLANI DEĞİŞİYOR 4 KATTAN 13 KATA ÇIKIYOR

Yine Odatv’nin gündeme getirdiği olayda 2012 yılında Beşiktaş’ta ruhsat izni alınan bir binada Murat Hazinedar'ın göreve gelmesiyle üç ay içinde ilginç bir değişiklik oluyor.

Beşiktaş Belediye Meclisi'nde o binanın inşaat planı tadil ediliyor.

Bu değişiklikle 4 katlık bina 13 kata çıkarılıyor.

400 BİN DOLAR İDDİASI

Beşiktaş Vişnezade Mahallesindeki bir apartman için riskli yapı kararı çıkıyor. Önce bina için güçlendirme ruhsatı verilmiyor. İddiaya göre bina sahipleri tarafından 400 bin dolar veriliyor. Bu paranın verilmesinin ardından güçlendirme ruhsatı düzenleniyor.

“100 BİN DOLAR BAĞIŞ”

Soruşturma dosyasına giren bir bilgiye göre Beşiktaş’ta eski binanın yıkılıp yeniden yapılması için 2014 yılında belediyeye başvuru yapıldı.

Başvurusu üzerine Hüseyin Avni Sipahi, başvuru sahibinden Beltaş Vakfı'na 100 bin dolar bağış adı altında para yatırılmasını istedi.

Bu talep kabul görmeyince yapılan başvuru 2018 yılına kadar bekletildi.

ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN 100 BİN TL”

Bir beyaz eşya bayisi açmak isteyen şikayetçi 2016 yılı Ocak ayında Beşiktaş’tan dükkan kiraladı.

İşyerinde inşaat ruhsatına tabi olmayan tadilat işlemleri yaptı.

Zabıta görevlileri işyeri sahibini belediyeye yönlendirdi. İşyeri sahibi 100 bin TL para yatırdıktan sonra kendisine ruhsat verildiğini iddia etti.

CHP’DEKİ RAPOR NE OLDU

Hakkında onlarca şikayet olan Murat Hazinedar hakkında CHP Genel Merkezi tarafından hazırlatılan rapordan sonra neden işlem yapılmadığı ise bilinmiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla o dönem milletvekilleri Bülent Kuşoğlu, İlhan Cihaner ve Kamil Oktay Sındır'dan oluşan üç kişilik heyet “belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını inceleme” komisyonu oluşturulmuştu.

CHP Genel Merkez yetkilileri raporla ilgili açıklama İlhan Cihaner “Beşiktaş Belediyesi raporu ne oldu?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Raporumuz diğer soruşturma raporları gibi kamuoyuna açıklanmak için yapılmış bir çalışma değil. Dolayısıyla bizim bilgi vermemiz doğru olmaz. Genel Başkan gerekirse açıklama yapar.”