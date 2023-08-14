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Gündem CHP'li Berhan Şimşek haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

CHP'li Berhan Şimşek haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 13:51:00 -
CHP'li Berhan Şimşek haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

CHP'nin 22. dönem Milletvekili Berhan Şimşek, CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim nedeniyle Başkan Erdoğan ve 1994 Yerel Seçimleri'ni örnek vererek hadsiz sözler sarf etti.

Son olarak CHP'nin 22. dönem Milletvekili Berhan Şimşek SZC TV canlı yanında, CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim nedeniyle Başkan Erdoğan'ı örnek vererek hadsiz sözler sarf etti. 1994'te yapılan yerel seçimler ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Şimşek, Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan'ı kıyasladı.

 

"1994 YILINDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL'U ALAMAMIŞTIR"

Şimşek, "94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u almamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun yüzde 37-40'ı ile seçilmiştir. Niye 5 parti ayrı ayrı girdi" ifadelerini kullandı.

AKŞENER, CHP'YE DİNATİMİ KOYMAYA HAZIRLANIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmayları yerel seçime tek parti olarak girme taleplerini dillendirirken, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yaptığı iddia edildi.
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Akşener, hezimete uğradıkları genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAZSAK SEÇİMLERİN SONUCU ŞİMDİDEN BELLİDİR"

Öte yandan, İYİ Parti’ye ‘ittifak’ göndermesinde bulunan Şimşek, “Önümüzdeki seçimde partiler iş birliği yaparak girmezlerse seçimlerin sonucu bugünden bellidir” dedi.

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