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Gündem CHP’li belediyeye suç duyurusu! İki çocuklu anne tezgâh mağduru
Gündem

CHP’li belediyeye suç duyurusu! İki çocuklu anne tezgâh mağduru

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Hiçbir gerekçe gösterilmeden tezgahı kapatılan iki çocuk annesi CHP’li Alanya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP’li Alanya Belediyesi, bir mağduriyete daha neden oldu.

Belediye, el emeği çantalar satarak kendisinin ve iki kızının geçimini sağlamaya çalışan Zarife Bilici’nin tezgâhını hiçbir gerekçe göstermeden kapattı.

Zabıta ekipleri, ürünlerine el koyduğu Bilici’ye para cezası kesmekten de geri kalmadı.

Bu duruma anlam veremeyen Bilici, Alanya Belediyesi’nden açıklama gelmeyince çareyi savcılığa başvurmakta ve Antalya Valiliği’ne dilekçe yazmakta buldu.

 

Bilici, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Alanya Belediyesi zabıtaları 42 gün önce tezgâh kurmamı sağlayarak gösterdikleri yeri ne acı ki hunharca elimden aldılar.

Ürettiğim ürünlerimi de aldılar. Bu uygulama ile zabıta mensupları ve ilgili müdürler benim ve 2 çocuğumun parasız kalmasına sebep oldular.

Biz mağduruz. Parasız kalarak oluşacak açlık sebebiyle benim ve iki çocuğumun sağlık sorunlarının müsebbibi Alanya Belediye Başkanlığı’dır.”

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