CHP'li belediyenin iş bilmezliği! 'CHP'ye her gün bayram' dedirten billboardlar

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CHP’li belediyenin iş bilmezliği reklam panolarına da yansıdı. CHP’li Avcılar Belediyesi, 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı’nın üzerinden aylar geçmesine rağmen yayınladığı kutlama mesajlarını hala bilboardlarda tutuyor.

CHP'li belediyeler vatandaşı mağdur ediyor

Vatandaşın parasını heykellere aktaran CHP'li belediyeler son günlerde 'sel' haberleriyle gündemden düşmüyor. CHP tarafından yönetilen İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi şehirlerde yağışın ardından alt yapı yetersizliği dolayısıyla yaşanan sel, vatandaşı mağdur ediyor. Arabaların suyun üstünde yüzdüğü, vatandaşların yükselen suyun ortasında mahsur kaldığı görüntüler sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Bayram reklamları panolarda duruyor

CHP'li belediyeler yönetimdeki eksikliğini reklam panolarında da gösterdi. CHP'li Avcılar Belediyesi, billboardlara astığı bayram reklamlarını, üzerinden aylar geçmesine rağmen hala kaldırmıyor.

Avcılar Belediyesi'nin kaldırmadığı Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'a dair kutlama mesajlarının bulunduğu afişler, vatandaşların tepkisini çekti.

Vatandaşa heykel sunmaktan başka bir hizmet yapamayan CHP’liler bayramdan bu şekilde nemalanmaya çalışırken bu duruma vatandaşların yorumu ise 'CHP’lilere her gün bayram' şeklinde yorumlandı.