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CHP’li belediyenin dinsiz müdürü

İzmir’in Karaburun ilçesinde mezarlık müdürü olarak görev yapan Atalay Erkol sosyal medya üzerinden uydurma ayetler paylaşarak Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlarla alay etti. Paylaşıma tepki gösteren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:53
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

CHP’li İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye personelinin tanıtım kartlarından Türk Bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırarak kamuoyundan tepki çekmişti. Aynı belediyede mezarlık müdürü olarak görev yapan Atalay Erkol da sosyal medya hesabı üzerinden, “Birgün buruş buruş olduğunuzda, gençken içmediğiniz her güne lanet edeceksiniz. Huzurevi Suresi / 1’inci Ayet” ve “Cemaatle alkol içmek, tek başına alkol içmekten 50 cl. kat daha faziletlidir. Kanyak Suresi / 20’nci Ayet” gibi paylaşımlarla İslami değerlere saldırdı.

Mezarlık Müdürü Atalay Erkol, bu paylaşımlarla tepkileri üzerine çekerken, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Erdoğan, Akit’in telefonlarına çıkmazken, Karaburun Belediyesi santral görevlisine, “Haberler hakkında başkanımızın yazılı açıklaması sosyal medya hesaplarında mevcuttur. Detayları oradan alabilirsiniz” dedirtti.

Eğitim-Bir-Sen’den sert tepki

Bu paylaşımı yapan kişinin ne kadar seviyesiz, kalitesiz bir adam olduğunu görüyorum” diyen Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, “Milletin inancıyla alay etmeye kalkan bir hadsizlik söz konusu. Paylaşımı yapan kişinin haline acımak lazım. Bu aşağılık bir durumdur. Burada hiç bilmediği, anlamadığı, bilgisinin dahi olmadığı konularda fikir üretmeye çalışan bir insanın çırpınışları söz konusudur. Dünya’nın hiçbir yerinde din ve vicdan özgürlüğünün bu şekilde ayaklar altına alınmaya çalışıldığını göremezsiniz. Böyle bir saygısızlık sadece kendi çevresini değil bütün insanlığı ilgilendirir. Müslümanlar bu seviyesizliğe sessiz kalmayacaklardır. Kimse bu ateist zümrenin fikirleriyle ilgilenmiyor. Müslümanlar nasıl ki onların düşüncelerine, inançlarına karışmıyor, haklarında yorum yapmıyorsa, onların da inançlarımız ve değerlerimiz hakkında yorum yapma hakkı yoktur. Kur’an’da geçen herhangi ayetlerimize karşı özellikle bir belediye çalışanı, bir müdür tarafından yapılan bu saldırı son derece vahim bir durumdur. Bölgede görev yapan arkadaşlarımız konuyu savcılığa taşımışlar. Bundan sonra da hukuk çerçevesinde gereken yapılacaktır. Bu insanın cezalandırılması elzemdir. Yetkilerimizin gerekeni yapılacağından hiç şüphemiz yoktur. Bu kişiye bu görevi veren belediye başkanıda bu kişi hakkında gerekeni yapacağına inanıyorum. Bu şahsın artık müdürlük yapması mümkün değildir. Görevinden derhal uzaklaştırılmasını yetkililerden bekliyoruz” ifadeleriyle rezalete tepki gösterdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:53
  1. Ankara
  2. CHP’li İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan
  3. Türk Bayrağı
  4. Atalay Erkol
  5. Mezarlık Müdürü Atalay Erkol
  6. İslami değerler
  7. Memur-Sen
  8. Eğitim-Bir-Sen
  9. Cumhuriyet Başsavcılığı
  10. Akit
  11. Karaburun Belediyesi
  12. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi

YORUM YAZ

  • meleknurmeleknur13 dk önce
    TÖVBE ESTAĞFİRULLAH TÖVBE YARABBİ! BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK!
  • turanturan14 dk önce
    ... izmirin ... memuru..
  • Adiye cevap Adiye cevap 15 dk önce
    Adiye cevap vermek Meziyetsiz
  • NurettinNurettin16 dk önce
    BUGÜNE KADAR DİNİMİZLE ALAY EDENLERİN CEZASINI ALLAH HEM BU DÜNYADA VERMİŞ HEMDE AHİRETTE VERECEKTİR.ALLAH HİDAYET NASİP ERSİN.HATASIN DAN DÖNER İNŞALLAH .
  • şenay doğanşenay doğan24 dk önce
    akit yoğun çaban olmasaydı şu şerefsizlik üzerine akp ne yaparsa sineye çekelim belki birgün düzelirler diye düşünürdüm ama benim için o kapı kapandı dün cübbeli haberine yazdığım mesaj sırasında onlar bundan anlamaz dendi bir hesap yaptım sabırlı 1 Müslüman 100kafire bedel sırf peygamberler ordusunu ele alsam ve allah peygamberlere vasat insan muamelesi yapsa sırf peygamberler ordusu bile birbuçuk dünyaya bedel oluyor ki allahın ordusu sadece peygamberlerden oluşmuyor insanın Allahtan başkasına muhtaç olmak için makul hiçbir sebebi yok allaha emanet ol ya habiballah
  • i.öi.ö28 dk önce
    Savcılarımızı iş başına çağırıyoruz. Bütün bir toplumun en yüce değerimiz dinimizle alay etmek densizliğini gösteren bu nasipsizlere haddini bildiriniz lütfen.
  • MücahitMücahit28 dk önce
    Belli ki bu şahıs, mezarlık müdürü olmaktan sıkılmış, farklı bir yere atanmak istiyor. Malum Chp belediyesi, şahsı ödüllendirecek, daha üst bir makama atayacaktır kesin. Allah'ın laneti, ayetleriyle dalga geçenlerin üzerine olsun.
  • Şeref GazioğluŞeref Gazioğlu30 dk önce
    ALLAH cc kıyamet gününe kadar soylarına lanet etsin.Mesele devlet yönetmek, bu piçler devletin yönetilemediğinin göstergesidir bu Melanet piç i çıktığı yere geri sokmak gerek
  • ZAKOZAKO32 dk önce
    dinsiz kitapsızlarDestekleyenleride ALLAH A havavale ediyoruz.....CHP zihniyeti
  • Murat gözükaraMurat gözükara33 dk önce
    BU İMANSIZI ASIN.. ARTIK YETER... ŞEREFSİZ.. AŞAĞILIK... RESMİNİ Yayınlayın... Deşifre edin şerfsizi
  • SamReyizSamReyiz34 dk önce
    Eleman puta tapıyo ne bilsin din'i müslümanlığı,aklı sıra alay etmiş bilmiyo ki ölünce gübre olamadan önce olacakları.

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