CHP’li belediyenin açtığı ‘kütüphane’ ‘pes’ dedirtti

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Beylikdüzü Belediyesi tarafından ikinci Gezici Kütüphane ‘hizmete’ açıldı. Yaşam Vadisi’nde düzenlenen törene CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve projeyi hayata geçiren Mita-Kalıp ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Kahraman katıldı. Aynı zamanda birkaç siyasi parti temsilcisi ve vatandaş da Yaşam Vadisi’ne uğradı.

Beylikdüzü Belediyesi, 2500 basılı eserle, Beylikdüzü’ndeki tüm vatandaşların kitap erişimini kolaylaştırmak için söz konusu projenin gerçekleştirildiğini duyurdu. Ancak ‘kütüphane’ içindeki kitap çeşitsizliği ağızları açık bıraktı.

Kütüphanede sadece Mustafa Kemal ile ilgili kitapların olduğu, onların da ‘tokatçı’ Yılmaz Özdil gibi CHP yandaşlarının kaleme aldığı kitaplar olduğu görüldü.

CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyen bir liderin evlatlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de yaptığı gibi biz de kitaplardan ilham alarak hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi. Çalık’ın kitap hizmetinden anladığının sadece Mustafa Kemal’le ilgili kitaplar olması, onun da sadece yandaşların yazdığı veya hazırladığı kitaplardan ibaret olması şaşırttı. Bir kitabı yaklaşık 2 bin TL’ye satıp Kemalistleri ‘tokatlayan’ Yılmaz Özdil’in çocuklar için özel baskısı olan kitapların da Gezici Kütüphane’de başköşeye konması ayrıca dikkat çekti.

Beylikdüzü’nde İmamoğlu’nun yerine seçilen CHP'li Murat Çalık da, belediye hizmetlerinde siyasi tarafgirlikte eski başkanı aratmadı.

Açılan kütüphane, "Kütüphane denilince akıllarına sadece Atatürk geliyor. Atatürk deyince de, bir kitabı 2,5 milyona satan Atatürk istismarcısı Yılmaz Özdil.. " yorumlarına neden oldu.