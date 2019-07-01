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CHP'li belediyelerin rezalet paylaşımlarına tepki yağıyor!

CHP'li belediyelerin LGBT'li sapkınların sözde "27. İstanbul Onur Haftası"nı kutlayan mesajlarına vatandaşlar çok sert tepki gösterdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
CHP'li belediyelerin rezalet paylaşımlarına tepki yağıyor!

CHP'li belediyelerin LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlarda bulunmasına vatandaşlar sert tepki gösterdi.

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından CHP’li çok sayıda belediye sosyal medya hesabından sözde "27. İstanbul Onur Haftası"nı kutlayan paylaşımlarda bulundu.

Sapkınlara destek veren CHP'li belediyeye tokat gibi cevap

Rezalet paylaşımlara T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da tokat gibi bir cevap verdi. Twitter paylaşımında Çanakkale şehitlerini hatırlatan Bayraktar "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu Toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın Bir Vatan kalbinin attığı yerdir. Can veren Mehmed’in yattığı yerdir. 100 yıl önce işgale gelenler, bugün kültürel emperyalizmle taarruzda. Mermileri bu kadar yaralayamazdı." ifadelerini kullandı.

İşte CHP'li belediyelerin rezalet paylaşımları

İşte rezalet paylaşıma gelen tepkiler

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. CHP
  4. CHP LGBT

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