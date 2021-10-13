CHP’li belediyelerin derdi belli! Mescide izin vermediler

Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki Nizam Cami'nin yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. Cami'ndeki işlemler sürerken Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'e, yıkılıp yeniden inşa edilecek olan Nizam Camii'nde dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Nizam Camisine yürüyerek üç dakika mesafede bulunan ve Milli Emlak'a ait olan yerin geçici olarak prefabrik bir mescit yapılarak vatandaşların hizmetine sunulmasını önerdi.

Ancak teklif Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik tarafından reddedildi. Bununla yetinmeyen Çelik kaymakamlık tarafından önerilen boş alanı güvenlik şeridiyle kapattırdı. Ayrıca girilmez tabelası konularak mescit yapılmasını engellendi.