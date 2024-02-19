CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay
CHP’li Sarıyer belediyesinin aracı ile CHP’li İBB’nin aracı birbirine girdi. 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı
İstanbul'da gün geçmiyor ki belediyeye ait araçlar kaza yapmasın! Bu kez farklı bir şey oldu. İki CHP belediyesine ait araç bir birine girdi.
Sarıyer'de feci kazada Çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı
İşte o faciadan görüntüler...
Gündem
İmamoğlu belediyeciliği 5 yılda duvara tosladı! İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti