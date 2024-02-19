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Gündem CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay
Gündem

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Yeniakit Publisher
2024-02-19 12:13:00 -

CHP’li Sarıyer belediyesinin aracı ile CHP’li İBB’nin aracı birbirine girdi. 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı

İstanbul'da gün geçmiyor ki belediyeye ait araçlar kaza yapmasın! Bu kez farklı bir şey oldu. İki CHP belediyesine ait araç bir birine girdi.

Sarıyer'de feci kazada Çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı

İşte o faciadan görüntüler...


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