CHP’li belediyelere suç duyurusu! ‘Sapkınlık reklamı yaptılar, suç işlediler’

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

LGBTİ sapkınlarının sözde onur yürüyüşüne destek vererek eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışan CHP’li belediyelere suç duyurusunda bulunuldu. Konyalı Avukat Mehmet Hasip Şenalp’in Konya Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, CHP’li belediyelerin sapkınlık reklamı yaptığını savundu.

Görevleri olmadığı halde sapkınlığın reklamını yaptılar

Avukat Şenalp dilekçesinde, Türk Ceza Kanunu madde 226/2’ye göre müstehcenlik suçu, 257/1’e göre görevi kötüye kullanma suçu işlendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Valiliği’nce birtakım güvenlik gerekçeleriyle LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne izin verilmemiştir. Valilikçe izin verilmemesine rağmen 30 haziran 2019 tarihinde yüzlerce kişi Beyoğlu’nda bir araya gelmiş, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemiştir. Bu hareket birtakım belediyelerce, görevi olmaması ve böyle bir açıklama yapmaya yetkili olmamasına rağmen, suç teşkil eden bu hareket övülmüş, reklamı yapılmış, desteklenmiştir.”

Türk toplumunun aile yapısını yıkma projesidir

Avukat Şenalp dilekçesinde, Türk toplumunun aile yapısını yıkmak ve bilhassa gençlerinin ahlaki yapısını bozmak maksadıyla, büyük bir proje olan tek tip insan ve cinsiyetsizleştirme projesi çerçevesinde, organize birtakım faaliyetler düzenlendiğine dikkat çekerek, şu tespitlerde bulundu:



“Bu hadiseler ‘Genel Ahlak’a karşı işlenmiş kasıtlı suçlardandır. Genel ahlak kavramı Anayasa Mahkemesi’nce tanımlandığına göre: ‘Anayasa Mahkemesi’nin 1963/128 esas,1964/8 sayılı kararında tarif edilmiş ve genel ahlakın; belli bir zamanda, belli bir toplumun büyük çoğunluğunca benimsenmiş, kolayca anlaşılan ahlak kurallarının bütünü olduğu vurgulanmıştır.’

Türk aile ve toplum yapısıyla örtüşmeyen bu muzır faaliyetlerin belediyelerce destekle yayınlanması TCK m. 226’ya göre müstehcenlik suçunu oluşturmaktadır. Buna göre: ‘Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.’ Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.’ Eşcinsellik Türk aile ve toplum yapısına göre müstehcenlik ihtiva eden bir konudur. Yukarıda izah ettiğimiz üzere belediyelerce yapılan müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayanların kim olduğunun tespit edilmesini, ilgili kamu personeli şüpheliler hakkında gerekli hazırlık tahkikatının yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz.

Hakkında suç duyurusu yapılan CHP’li belediyeler

1- Ataşehir Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

2- Beşiktaş Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

3- Burhaniye Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

4- Çanakkale Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

5- Datça Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

6- Didim Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

7- Edirne Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

8- Edremit Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

9- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

10- Fethiye Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

11- Fındıklı Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

12- Germencik Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

13- Hopa Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

14- Kadıköy Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

15- Kartal Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

16- Marmaris Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

17- Nilüfer Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

18- Odunpazarı Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

19- Şişli Belediyesi tüzel kişiliği, başkan ve yetkililer

20- Tarafımızca tespit edilemeyen ve savcılıkça resen tespit edilecek