CHP'li belediyelerden skandal paylaşımlar! Tepki yağıyor

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından CHP’li çok sayıda belediye sosyal medya hesabından eşcinsel sapkınların düzenlediği sözde "27. İstanbul Onur Haftası"nı kutlayan paylaşımlarda bulundu.

Rezalet paylaşımlara T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da tokat gibi bir cevap verdi. Twitter paylaşımında Çanakkale şehitlerini hatırlatan Bayraktar "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu Toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın Bir Vatan kalbinin attığı yerdir. Can veren Mehmed’in yattığı yerdir. 100 yıl önce işgale gelenler, bugün kültürel emperyalizmle taarruzda. Mermileri bu kadar yaralayamazdı." ifadelerini kullandı.

İşte CHP'li belediyelerin rezalet paylaşımı