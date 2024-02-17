CHP’li belediyelerde para işçiye değil konserlere gitti! Para kalmadı maaş yatmadı

Yerel seçimler öncesi adaylık krizi ve rant kavgalarıyla boğuşan CHP’de şimdi de maaş isyanı çıktı. Kirli ittifaklarla ele geçirilen ve 5 yıldır talan edilen Özgür Özel’e bağlı çok sayıda CHP’li belediyenin kasasında para kalmadığı için personel maaşlarının ödenmediği ortaya çıktı.

Para suyunu çekti

Söz konusu işçi ve emek olduğunda mangalda kül bırakmayan ve her fırsatta iktidarın personel ücretlerine yaptığı zammı beğenmeyen CHP’li belediyelerde çalışan işçiler maaşlarını dahi alamıyor. Belediyeleri yandaş arpalığına çeviren, adrese teslim ihalelerle, konserlerle ve heykellerle bütçeleri sıfırlayan CHP’li başkanların yönetimindeki kurumlarda derin bir maaş krizi yaşanıyor. Seçime günler kala personel ücretlerine göstermelik zam yapan CHP’li belediye başkanları, kasada para olmadığı için işçilerin maaşlarını ya taksitle ödüyor ya da hesaplarına sembolik miktarda ücret yatırıyor.

İşçi, emek, hak lafta kaldı

Her ağızlarını açtıklarında “işçi”, “emek”, “hak” sömürüsü yapan ve iktidarın asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yaptığı yüksek zamları beğenmeyen CHP’li başkanlar kendi sorumlulukları altındaki personel maaşlarını bile ödeyemiyor. Antalya’nın CHP’li Konyaaltı Belediyesi personeli bu ay zamlı maaş almayı beklerken, “kasada para olmadığı” gerekçesiyle maaşlarının ancak yarısı hesaplarına yatırıldı. Ev kiralarını dahi ödeyemeyen işçiler beceriksiz yönetim tarafından perişan edildi.

10 bin lira ile yetinecekler

Bir maaş krizi de CHP’li Antalya Döşemealtı Belediyesinde patlak verdi. Bu ay yüzde 80 oranında zamlı maaş bekleyen Döşemealtı Belediyesi personeli sembolik bir maaşla yetinmek zorunda kaldı. Belediyenin banka hesaplarına konulan haczi bahane eden CHP’li yönetim, işçi hesaplarına 10 bin TL ile 12 bin TL’lik arası ücret yatırdı.

Zam var maaş yok

Seçime 2 ay kala en düşük işçi maaşını 35 bin TL’ye yükselterek şov yapan Balıkesir Edremit Belediye Başkanı CHP’li Selman Hasan Arslan da işçilerin ücretini ödemeyen belediye başkanları arasında yer alıyor. Yaklaşık 1 yıldır belediye işçilerinin maaşlarını taksit taksit ödeyen Arslan bu ay da geleneği bozmayarak işçileri mağdur etti. Yaşanan zulme isyan eden DİSK’e bağlı sendikalar maaş krizi yüzünden grev kararı aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İktidara yarıyormuş!

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da önceki gün aylardır maaş alamadıkları için eylem yapan Karşıyaka Belediyesi çalışanlarını “AKP’nin ekmeğine şu anda yağ sürüyorsunuz” diyerek fırçaladıktan sonra idari işlemle tehdit etti.

İnsanca yaşamak istiyorlar

Sefalet ücreti aldıklarını söyleyen ve toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesini isteyen Şişli Belediyesi çalışanları da belediye binası önünde gösteri yaparak insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilecekleri oranda bir maaş zammı yapılmasını istedi. Yaşanan maaş krizleri, her ağızlarını açtıklarında “işçi”, “emek”, “hak” sömürüsü yapan ve adaylık kriziyle birbirini yiyen CHP’lilerin gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

6 aydır taksitle maaş alıyorlar!

Edremit Belediyesinde yaşanan maaş zulmüne isyan eden belediye çalışanı Ceyda Uzunkaya, bina girişinde yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Bu metin bağlı olduğum kurum ve görevim dışında olup, kirada oturan evini geçindirmeye çalışan üniversitede okuttuğu çocuğuna para gönderebilmek için evde turşu kurup satan tek geliri Edremit Belediyesinden almış olduğu maaş olan, onu da 6 aydır taksit taksit alan bir kadının, bir annenin, bir işçinin açıklamasıdır. Bugün ayın 15’i, kamuda tüm çalışanların maaş günü, 1 aylık emeklerinin karşılığını, gece yarısı hesaplarına geçerek aldıkları gün, Edremit Belediyesi Personeli de 2023 Temmuz ayından beri taksit taksit maaş aldığından acaba bugün ne kadar yatacak diye düşündüğü gün!”