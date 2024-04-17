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Gündem CHP'li belediyelerde liyakat şov başladı! Onursal Adıgüzel eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptı
Gündem

CHP'li belediyelerde liyakat şov başladı! Onursal Adıgüzel eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 21:51:00 -
CHP'li belediyelerde liyakat şov başladı! Onursal Adıgüzel eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptı

Liyakat diye ortalığı ayağa kaldıran CHP, liyakatsizlikte vites yükseltti. Ataşehir’de CHP’den belediye başkanı seçilen Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel, Çekmeköy Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu.

Ataşehir’de CHP’den belediye başkanı seçilen Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel, Çekmeköy Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak atandı.

CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde adaylık krizinin yaşandığı yer arasında Ataşehir'de geliyordu.

İlk kez 2009 yılında Ataşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ve 2024 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturan Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmemesi parti içerisinde krize yol açmıştı.

Yaşanan sürecin ardından Battal İlgezdi CHP'den istifa etti.

Onursal Adıgüzel Ataşehir'den aday yapıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adayların açıklandığı süreçte CHP'de merakla beklenen Ataşehir'de CHP Genel Merkezi tarafından Onursal Adıgüzel başkan adayı olarak ilan edildi.

Özellikle genel seçim sürecinde CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun karşısında yer alarak görevinden istifa etmişti.

Sandıktan birinci çıktı

Yerel seçimlerde ise Ataşehir'den CHP adayı olan Adıgüzel, yüzde 56,38 oy oranıyla belediye başkanı olarak seçildi.

Gündemdeki yerin koruyor

Onursal Adıgüzel seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da gündemdekini yerini korumaya devam ediyor.

Adıgüzel bu sefer de eşinin görevi nedeniyle günün konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Onursal Adıgüzel eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptı

Yeni görevinde henüz bir ayı doldurmayan Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkanı Yardımcısı oldu.

Sessizliğini koruyor

Sosyal medyada gündem olan bu olay karşısında CHP'den ve Onursal Adıgüzel'den herhangi bir açıklama gelmedi.

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